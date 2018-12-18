Песков оценил очередной доклад Сената США по российскому "вмешательству"

Доклад для комитета по разведке Сената США вызывает непонимание, заявили в Кремле.

"То, что я читал по этому докладу в общем доступе, кроме непонимания, ничего вызвать не может", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Там озвучены какие-то общие претензии, обвинения, причем некоторые из них нам абсолютно непонятны", - добавил он.

"Нам ставится в упрек, что кто-то критически относится к ситуации в той или иной социальной области в США, но при чем здесь Россия, не отмечается", - продолжил представитель Кремля. "Мы считаем это абсолютно не основанными ни на чем утверждениями", - добавил он.

"Мы, опять же, не согласны. Российское государство, правительство не имело и не имеет ничего общего с какими-либо вмешательствами, тем более с такими, абстрактно описанными", - заключил Песков.

