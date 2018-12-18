Электрички в Москву остановились из-за сбоя

Несколько электричек, ехавших в Москву по Казанскому направлению, остановились из-за энергетического сбоя. Диспетчеры делают все возможное, чтобы все составы вошли в график, сообщили в пресс-службе МЖД.

Кратковременное отключение электроэнергии произошло на участке Москва - Люберцы. Из-за чего упало напряжение, сейчас выясняется. Сейчас энергоснабжение восстановлено. Как убедился корреспондент "РГ" обстановка на Казанском вокзале спокойная, столпотворения нет, электрички отправляются по графику.

МЖД принесла извинения за утренние неудобства.