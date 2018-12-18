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18.12.2018,  
11:17
Текст:  Светлана Цыганкова

Новую самоходку для десанта испытают в 2019 году

Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости

В 2019 году состоятся государственные испытания новой артиллерийской системы и современной машины управления. Испытания будут проходить на военных полигонах Минобороны России. Потом эту технику примут на вооружение Воздушно-десантные войска.

Фото: Алексей Брусилов/РГ
ВДВ испытают самоходный миномет "Дрок"

Как добавляют в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, речь идет о самоходном артиллерийском орудии "Лотос" калибра 120 миллиметров и машине управления артиллерийским огнем "Завет-Д". Она создана на базе бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка".

И "Лотос", и "Завет-Д" можно брать на борт самолетов военно-транспортной авиации и десантировать парашютным способом. "Лотос" должен заменить самоходное артиллерийское орудие "Нона" калибра 120 миллиметров, которое сейчас стоит на вооружении ВДВ.

Как считают военные эксперты, новая техника значительно увеличит огневую мощь десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений ВДВ России.

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