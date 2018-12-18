Новую версию "Травиаты" показали в России в прямой трансляции

Нью-йоркская Метрополитен-опера представила в прямой трансляции свою новую постановку "Травиаты" Джузеппе Верди, созданную Майклом Майером и сменившую прежний модернистски-минималистский спектакль Вилли Деккера. Ее показали одновременно в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Минска.

Барочная роскошь салонных интерьеров, изысканные наряды середины XIX века, мерцающий свет старинных канделябров - все это Майкл Майер вывел на первый план, воссоздавая атмосферу вердиевской эпохи. Но в его спектакле нет музейности. Трагедия куртизанки воплощена режиссером через метафорический образ времен года и цветовую символику. Первый акт - встреча с Альфредом: пробуждение и весна жизни Виолетты, решенные в жизнерадостных изумрудных оттенках. "Летняя" кульминация счастья и решение Виолетты отказаться от него - безмятежные пастельные тона зеленого и голубого, перетекающие в кроваво-багровую осень на балу у Флоры. Последнее действие - ледяная зима, несущая смерть. Символ самой Виолетты - нежная роза, появляющаяся на занавесе и во время увертюры, - олицетворение духовной чистоты героини и ее способности любить.

Артистическим стержнем спектакля стала Диана Дамрау: ее Виолетта - импульсивная, полная жизненного нерва, скорее "веристская" героиня с выразительной мимикой. На ее лице легковесная улыбка куртизанки и заразительный смех сменяется отчаянием глубоко страдающей женщины. И хотя страстная актерская игра иногда подводила Дамрау в вокальной точности, образ куртизанки у нее вышел впечатляющим.

Другим центром постановки стал дебют Хуана Диего Флореса в партии Альфреда Жермона: известный в партиях бельканто перуанский тенор нашел все необходимые романтические акценты, вердиевскую теплоту и разнообразие фразировки в этой новой для себя роли. Баритон Куин Келси, исполнивший роль отца Жермона, был намного слабее своего оперного сына в вокальном плане, но создал при этом очень живой образ отца, чья железная непреклонность постепенно перешла в глубокое раскаяние.

Оркестром и хором Метрополитен опера управлял Янник Незе-Сеген, новый музыкальный руководитель театра. В его прочтении хрестоматийная партитура звучала с богатой палитрой динамических оттенков, а замедленные темпы позволяли прочувствовать каждый такт знаменитой вердиевской музыки.