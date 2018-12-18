Под Тулой задержан мужчина, 18 лет находившийся в федеральном розыске

В Тульской области поймали преступника, объявленного в федеральный розыск 18 лет назад за похищение человека. Его нашли в городе Суворов, в дальнейшем передадут полиции Краснодарского края, сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области.

В 2000 году в Краснодарском крае задержанный в составе ОПГ похитил гражданина с требованием крупного выкупа. Человека держали в заточении почти два месяца, пока преступники не получили 120 тысяч долларов. После этого преступник, покинувший территорию края, был объявлен в федеральный розыск. Недавно тульские полицейские получили информацию , что он может скрываться в Суворове под чужим именем. Предварительная проверка подтвердила информацию.

- Сотрудники уголовного розыска смогли выяснить, что проживающий в районном центре человек пытается скрыть свою настоящую фамилию. При этом он представляется полным тезкой известного краснодарского художника. В ходе дальнейших оперативных мероприятий установили настоящие паспортные данные этого мужчины. Им оказался человек, находящийся в федеральном розыске, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Этот человек был задержан. Сейчас он находится в отделе МВД для дальнейшего разбирательства и последующей передаче коллегам из Краснодарского края.