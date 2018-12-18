Суд в Ярославле продлил арест фигурантов дела о пытках в колонии

В Ярославле Фрунзенский районный суд продлил срок ареста для девяти обвиняемых по делу об избиении заключенных в ярославских колониях № 1 и 8.

По словам официального представителя Ярославского областного суда Наталии Сарбуновой, до 20 марта под стражей останутся старший инспектор отдела безопасности ИК № 1 Максим Яблоков, заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов, заместитель дежурного помощника начальника следственного изолятора ИК Игорь Богданов, младшие инспекторы отдела безопасности колонии Алексей Бровкин, Дмитрий Соловьев, Сергей Драчев и Руслан Цветков, заместитель начальника отдела безопасности ИК № 8 Сардор Зиябов и начальник цеха той же колонии Дмитрий Никитенко.

Напомним, уголовное дело по факту превышения сотрудниками ФСИН в Ярославле должностных полномочий с применением насилия СК РФ возбудил в июле 2018 года - после того, как в интернет была выложена видеозапись, сделанная видеорегистратором одного из надзирателей. На кадрах видно, как несколько сотрудников исправительного учреждения жестоко избивают положенного на стол заключенного руками, ногами и резиновыми дубинками. Тогда были задержаны, а затем арестованы 12 сотрудников ИК № 1.

Позднее, после обнародования второй видеозаписи, сделанной уже в ИК № 8, на которой надзиратели ударами дубинок гонят по коридору несколько осужденных, под следствие попали еще два сотрудника ФСИН - работники "восьмерки". Всего по делу о пытках в ярославских колониях № 1 и 8 были арестованы 14 человек: тринадцать находятся в СИЗО, один - под домашним арестом.

В Ярославском облсуде сообщили, что 19 декабря суд продолжит рассматривать ходатайства следствия о продлении для обвиняемых меры пресечения: будут рассмотрены пять ходатайств.