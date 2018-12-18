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18.12.2018 04:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сильный циклон изменил график работы жителей Камчатки

Текст: Дина Непомнящая

В Камчатский край 18 декабря пришел сильный циклон. Как сообщает Камчатгидромет, под его влияние попали Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский и Алеутский районы, а также административный центр региона.

Школьникам края отменили занятия. А для сотрудников муниципальных учреждений Петропавловска-Камчатского объявили внеплановый выходной.

Фото: depositphotos.com
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"Работать будут только те, без кого не обойтись, например, дорожники, воспитатели детских садов, сотрудники учреждений, отвечающих за ликвидацию коммунальных аварий и некоторые другие. Сделать то же самое мы рекомендуем и руководителям предприятий различных форм собственности. Надеюсь, что к нашим рекомендациям прислушаются", - написал на своей странице в Instagram мэр города Виталий Иваненко.

Он также отметил, что, несмотря на отмену уроков в школах, на улицах гуляют дети. И обратился к родителям с просьбой не отпускать детей из дома одних, ради их же безопасности.

Скорректировать график работы руководителям всех региональных предприятий и организаций рекомендовал и губернатор края Владимир Илюхин. Он предложил максимально сократить рабочий день для женщин, в первую очередь матерей.

"Это позволит избежать распространения ОРВИ, как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения. Кроме того, прогнозируется непростая дорожная обстановка, может быть затруднено автомобильное движение", - сообщается на сайте правительства Камчатки.

Синоптики отмечают, что порывистый ветер и метель сохранятся до утра 19 декабря. Кроме того, в течение всего следующего дня у юго-восточного побережья Камчатки и в северо-западной части Тихого океана ожидается шторм, волны могут достигнуть десяти метров. Также с 19 по 21 декабря включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов и в Петропавловске-Камчатском - лавиноопасно.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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