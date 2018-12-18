СК заинтересовался ЧП с американским самолетом на Камчатке

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России проводит процессуальную проверку по факту инцидента с частным американским самолетом в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Она ведется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта).

Напомним, вчера днем одномоторный самолет из США при заходе на посадку выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Причиной стала лопнувшая шина колеса шасси. Из-за этого работа воздушной гавани оказалась парализована на три часа.

Кодиак -100, следовавший по маршруту Анкоридж - Петропавловск-Камчатский - Саппоро приземлился на Камчатке для дозаправки.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и возможный ущерб, который мог быть причинен.