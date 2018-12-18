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18.12.2018 08:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии служащая банка похитила 1,3 млн рублей

Текст: Юлия Гарднер

Прокуратура Олекминского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местной жительницы. Ее обвиняют в хищении более 1,3 миллиона рублей.

Возбуждено дело о хищениях в "Банке Воронеж"

По версии следствия, женщина, работая в банке менеджером по продажам, изготовила поддельные документы на получение кредитных карт от имени шести клиентов. Затем она создала фиктивные платежные поручения на перевод денег со счетов пяти из них.

"При этом она совершила незаконный доступ к счетам клиентов, получила и использовала сведения составляющие банковскую тайну", - говорится на сайте прокуратуры.

Во время следствия обвиняемая вернула банку 606 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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