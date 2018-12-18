В Якутии служащая банка похитила 1,3 млн рублей

Прокуратура Олекминского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местной жительницы. Ее обвиняют в хищении более 1,3 миллиона рублей.

По версии следствия, женщина, работая в банке менеджером по продажам, изготовила поддельные документы на получение кредитных карт от имени шести клиентов. Затем она создала фиктивные платежные поручения на перевод денег со счетов пяти из них.

"При этом она совершила незаконный доступ к счетам клиентов, получила и использовала сведения составляющие банковскую тайну", - говорится на сайте прокуратуры.

Во время следствия обвиняемая вернула банку 606 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.