МВД Башкирии проверит сообщение о вырубке новогодней ели на кладбище

В Стерлитамаке полиция проводит проверку о самовольной вырубке ели на территории городского кладбища. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по Башкирии.

Обратившиеся в полицию граждане уверены, что ель срубили с могилы известного архитектора и хотели поставить ее в качестве новогодней на катке в микрорайоне Строймаш. Когда выяснилось ее происхождение, дерево якобы заменили на другое. А срубленная 25-летняя ель осталась лежать у забора.

В пресс-службе администрации Стерлитамака заявили, что установленная на катке ель - это подарок местных жителей. Представитель мэрии также заверил, что все новогодние елки имеют "достойное происхождение". С подтверждающими документами можно ознакомиться при личном обращении.