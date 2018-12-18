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18.12.2018 10:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД Башкирии проверит сообщение о вырубке новогодней ели на кладбище

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Стерлитамаке полиция проводит проверку о самовольной вырубке ели на территории городского кладбища. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по Башкирии.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Якутии
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Обратившиеся в полицию граждане уверены, что ель срубили с могилы известного архитектора и хотели поставить ее в качестве новогодней на катке в микрорайоне Строймаш. Когда выяснилось ее происхождение, дерево якобы заменили на другое. А срубленная 25-летняя ель осталась лежать у забора.

В пресс-службе администрации Стерлитамака заявили, что установленная на катке ель - это подарок местных жителей. Представитель мэрии также заверил, что все новогодние елки имеют "достойное происхождение". С подтверждающими документами можно ознакомиться при личном обращении.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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