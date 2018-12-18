В Орске тигр напал на работника цирка

Один из сотрудников гастролирующего в Орске цирка подвергся нападению тигра. Информацию об этом распространила пресс-служба управления МВД по Оренбургской области.

- Инцидент произошел во время уборки территории цирка. Тигр просунул лапу из вольера и пытался затащить в клетку 28-летнего работника, - рассказали в ведомстве. - Мужчина получил травмы ног и был госпитализирован.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав, пострадавший был госпитализирован со множественными укусами и открытым переломом стопы еще 15 декабря. Мужчину прооперировали, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Он продолжает получать необходимое лечение в стационаре.