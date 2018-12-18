В Самаре задержали следователя МВД при получении крупной взятки

В Самаре при получении взятки задержали начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУМВД по области Веру Рабинович. Об этом "РГ" сообщил официальный представитель УФСБ по региону.

Рабинович задержали с поличным в ночь с понедельника на вторник в аэропорту Самары после получения 2,5 миллионов рублей взятки от посредников. В общей сложности "помощники", которые также задержаны, успели получить 10 миллионов рублей взятки. Всего же высокопоставленной сотруднице полиции должны были передать 15 миллионов рублей, пояснили в ФСБ.

Деньги предназначались "за принятие процессуального решения о направлении уголовного дела в суд", уточнили в ведомстве.