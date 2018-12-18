Число жертв ДТП в Дагестане увеличилось до трех

В больнице Дагестана скончался еще один пострадавший при опрокидывании микроавтобуса. Таким образом, число жертв ДТП возросло до трех человек, сообщили в минздраве республики.

По данным ведомства, мужчину госпитализировали в бессознательном состоянии, с момента аварии он находился в коме. Спасти его врачам так и не удалось.

Напомним, в понедельник в Карабудахкентском районе на 13-м километре автодороги Гурбуки-Курма перевернулась пассажирская "Газель". Один человек погиб на месте, еще двое - умерли от тяжелых травм в больнице. Сейчас под наблюдением медиков находятся еще восемь пострадавших, четверо выписаны.

Состояние оставшихся пациентов средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает, пояснили в минздраве.