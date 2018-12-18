Региональная общественная организация "Новый экологический проект" рассказала о результатах мониторинга ценных природных зон в первом поясе петербургской агломерации. Выводы оказались неутешительными: только пять из девятнадцати планируемых особо охраняемых территорий за прошедшие семь лет не подверглись хозяйственным преобразованиям.

Разговоры о надобности создать "зеленый щит" вокруг Санкт-Петербурга приобрели официальный характер в 2017 году. Появился документ, утверждающий концепцию совместного градостроительного развития города и Ленинградской области на период до 2030 года. Природный каркас, согласно бумаге, должен занимать до 37 процентов от площади зоны взаимовлияния этих двух субъектов - почти 574 тысячи гектаров. На сегодняшний день сумма намеченных и уже имеющихся особо охраняемых природных территорий (ООПТ) составляет лишь треть от предполагаемой цифры.

Задачей документа была организация лесопаркового пояса вокруг Петербурга и улучшение экологического состояния местности. Как оказалось, сформулированные принципы слишком условны, а также не учитывают накопившиеся изменения. Урбанизирующиеся территории на границах стали сами формировать среду вокруг себя, забирая свободные земельные ресурсы.

Природные комплексы в первом поясе агломерации фрагментированы - рассечены автомобильными дорогами. Например, Кудровский лес. С одной стороны - КАД, с другой - железнодорожные пути. Или планируемая особо охраняемая территория "Ржевский лесопарк и Ковалевский лес": местные власти сдали в аренду участок леса, на котором подстраивается ТЭЦ. Теперь через будущий заказник будет тянуться трубопровод.

Разговоры о пресловутом "зеленом щите" ведутся давно, вот только до сих пор не предприняты шаги для улучшения ситуации. Механизм совместной работы двух регионов так и не определен, софинансирования области нет. По словам активиста-эколога Анастасии Филипповой, в зоне тесного взаимовлияния города и области за последние семь лет появилось только два памятника природы - Колтушские и Токсовские высоты. И то в большей степени благодаря усилиям инициативных групп. Их суммарная площадь составила всего 1270 гектаров. Самая малость от намеченного плана.

Отсутствие собственника делает участок незащищенным. Спасти его может получение особого статуса

Скоро проблема рассечения дорогами южных территорий в первом поясе агломерации может перейти в северные районы: там земли Министерства обороны постепенно распродают под застройку. Показательный пример: деревня Агалатово. Между ней и Охтой пролегает лес. В конце 2016 года началось межевание участка. Центр экспертиз ЭКОМ провел обследование и определил территорию как лесной массив, имеющий природоохранную ценность. Там не только обнаружили пять краснокнижных растений, но даже признали воду Охты в этой части очень чистой. Активисты поселения постарались создать на этом месте ООПТ местного значения. Обратились в администрацию - безрезультатно. Оказалось, у территории нет собственника. А по документам леса вообще не существует.

- Это не лес, это "поле, заросшее сорняками", как ответила нам администрация. И брать в собственность они его не собираются: "это пожары, это туристы, это помойки. Ваш участок - одни проблемы". За два года мы добились присвоения статуса особо охраняемого объекта. Но лишь до 2022 года. Отсутствие собственника делает участок незащищенным. Единственное, что может его спасти, - это включение в "зеленый пояс", - рассказывает Филиппова.

Подобная ситуация относится ко всем небольшим участкам в Ленобласти. Только придание статуса ООПТ может хоть как-то их уберечь. Другие механизмы сохранения территорий как элементов природного каркаса отсутствуют. Принимая в учет предложения местных сообществ, по "кусочкам" можно собрать большую площадь для создания утопического природного каркаса. Небольшие участки, особенно вдоль берегов водотоков, должны быть использованы как биологические коридоры.

По мнению руководителя программ общественной организации "Новый экологический проект" Алексея Травина, ситуации поможет внесение в "зеленый щит" территорий, подвергшихся интенсивному воздействию: лесов на месте недавних рубок и пожаров. На участках больше нельзя вести лесохозяйственную деятельность, но зато их можно "зарезервировать" для будущего восстановления.

Например, в Ореховском участковом лесничестве этим летом бесчинствовал короед. Из-за поражения деревьев было принято решение срубить 82 гектара леса. При этом центр защиты леса Ленинградской области на протяжении нескольких лет фиксировал локальные усыхания в этих местах, но деревья так и не вылечили. В итоге из-за распространения сухостоев пострадала и здоровая часть леса.

Сейчас за пределом первого пояса агломерации находится 188 тысяч гектаров, которые планируются или уже существуют как особо охраняемые природные территории. Однако пока неизвестно, каков порядок их выделения, как в правовом плане они будут регулироваться. О некоторых вообще отсутствует актуальная информация: возможно, на многих "далеких" участках уже произошло обезлесивание из-за интенсивного природопользования.

Детализация структуры зеленого пояса, актуальная информация о территориях и скорейшее согласование сроков начала мероприятий - вот что может помочь в реальном создании природного каркаса вокруг Петербурга. По словам экспертов, для понимания масштабов достаточно простого сравнения: на постройку дороги через лес уйдет около трех лет, а на восстановление зеленых насаждений - больше пятидесяти. .