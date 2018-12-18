Подводный разведчик "Академик Александров" впервые вышел в море

Океанографическое исследовательское судно проекта 20183 "Академик Александров" впервые вышло в море на ходовые испытания. Их первый этап рассчитан на десять суток.

Строительство океанографического судна ведется на верфи "Звездочка", которая входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, сообщает Центр судоремонта "Звездочка". Во время ходовых испытаний, а всего будет несколько выходов в море, "Академик Александров" продемонстрирует качество работы систем и механизмов, скорость и маневренность, действие систем радиоэлектронного вооружения.

После декабрьских ходовых испытаний океанографическое судно отправится в море в первом квартале будущего года, чтобы проверить мореходность в ледовых условиях. Заводские и государственные испытания пройдут с открытием навигации в Белом море. Передать судно заказчику планируют в третьем квартале 2019 года.

"Академик Александров" - океанографическое исследовательское судно ледового класса. Предназначено для поиска, подъема судов, терпящих бедствие, для буксировки, обследования затонувшей и установленной на дне техники и выполнения других разнообразных задач. Его водоизмещение - 5800 тонн. Скорость - до 14 узлов, экипаж - 70 человек. На борту оборудована вертолетная площадка.