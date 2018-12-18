Северный флот возобновил воздушное патрулирование Арктики

Северный флот России возобновил в нынешнем году воздушное патрулирование территорий Арктики. Военные летчики делают это регулярно.

Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил командующий СФ адмирал Николай Евменов. Он добавил, что воздушное патрулирование осуществляется дальними противолодочными самолетами, сообщает RT.

Командующий Кольской флотилией вице-адмирал Олег Голубев сообщил, что на базе его объединения создана Арктическая экспедиционная группировка. Территориально она располагается в городе Полярном.

- Там штаб и управление Кольской флотилии, а также бригада кораблей охраны водного района и старейшее объединение Северного флота - бригада подводных лодок, - сказал Голубев.

Военнослужащие Северного флота последние месяцы выполняли задачи в акватории Северного Ледовитого и Тихого океана. Там находился отряд кораблей, в составе которого были большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", морской тральщик "Владимир Гуманенко". ледокол "Илья Муромец" и другие суда.

А в сентябре на Чукотке на необорудованное побережье высадился десант. Произошло это в рамках маневров "Восток-2018". Мотострелки совершили марш-бросок до поселка Эгвекинот на расстояние почти в 300 километров в условиях арктического бездорожья. В это же время отряд кораблей обогнул Чукотский полуостров и подошел к месту тактического учения, которое стало ключевым этапом действий арктической группировки Северного флота на востоке.