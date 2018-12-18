В Ленобласти легковой автомобиль врезался в трех прохожих

В Ленинградской области полицейские разбираются в обстоятельствах наезда легкового автомобиля на пешеходов. Все трое прохожих доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на 231-м километре автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье у садоводства "Солка".

Известно, что 59-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21053, въехал в группу прохожих, которые переходили дорогу по "зебре".

Пострадали две женщины и один мужчина. Их личности сейчас устанавливаются, в Управлении ГИБДД отмечают, что всем трем на вид около 50 лет. Водителю легкового автомобиля госпитализация не потребовалась.