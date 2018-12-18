В Петербурге нашли неизвестный портрет Пушкина работы Петрова-Водкина

Фото: tvkultura.ru

В Русском музее обнаружили портрет Александра Пушкина, выполненный Кузьмой Петровым-Водкиным, который искусствоведы считали утраченным. Об этом корреспонденту "РГ" рассказали в пресс-службе музея.

Необычную находку сделали сотрудники отдела технологических исследований Русского музея, работающие под руководством Сергея Сирро. Они обследовали картину "Колхозницы", хранящуюся в собрании Русского музея, и обнаружили под верхним слоем более ранее изображение.

Дальнейшее исследование полотна показало, что это портрет Пушкина. Известно, что сам автор по написании в 1930 году счел его неудавшимся и решил уничтожить. Эта история хорошо известная искусствоведам и историкам живописи. Но прежде считалось, что художник уничтожил весь холст, но самом деле Петров-Водкин только отрезал от него нижнюю часть полотна, а на оставшемся написал своих "Колхозниц".

Сотрудники музея утверждают, что прежнее очертание портрета можно угадать даже при обычном взгляде на полотно. Однако чтобы убедиться в догадках, специалисты музея провели аппаратные исследования, которые позволили заглянуть под верхний красочный слой картины с помощью инфракрасного излучения.