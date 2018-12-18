Новости

Путин пообещал продолжить борьбу с террористами в Сирии 14:13
Ford выпустил собачью будку с шумоподавлением 14:06
В Петербурге угнали Lexus за 7,3 млн рублей 14:01
Путин: Все виды и рода войск РФ в 2018 году развивались сбалансировано 14:00
Вице-губернатора Псковской области арестовали на два месяца 13:59
Британский разведывательный корабль вошел в Черное море 13:53
В Волгограде разработали новое средство против тромбов 13:52
В горах Сочи нашли двух заблудившихся туристов из Абхазии 13:49
Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин 13:38
В Подольске задержали девушку, распространявшую наркотики 13:36
Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове 13:36
Акимов: Автономная работа Рунета не скажется на пользователях 13:35
Болгария ежегодно теряет из-за коррупции миллиарды евро 13:31
Си Цзиньпин: Китай одержал победу над коррупцией 13:29
В Енисейске обнаружили неизвестное кладбище 400-летней давности 13:22
В Калуге завели дело о выброшенном в мусорку младенце 13:19
84-летнего Вуди Аллена опять уличили в педофилии 13:11
Собянин открыл Дворец МФЦ в историческом павильоне РСФСР на ВДНХ 13:03
Обновленный Honda Pilot доберется до России весной 2019 года 13:00
Песков оценил очередной доклад Сената США по российскому "вмешательству" 12:59
Дело Кокорина и Мамаева будет передано в суд в январе 12:55
ГД приняла закон, сокращающий срок при замене на принудительные работы 12:48
В Госдуме напомнили ООН о ценности Крымского моста для полуострова 12:47
СК попросил оставить под арестом трех фигурантов дела "Зимней вишни" 12:39
Германия выплатит компенсации детям евреев-узников 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 13:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Без очередей и нервов

В Петербурге компании осваивают принципы "бережливого производства"
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7747 (284)
В рамках подготовки к участию в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости", в петербургских агентствах занятости населения начали внедрять технологию бережливого производства.

Казалось бы, какое производство может быть у чиновников? Но в данном случае производством являются государственные услуги службы занятости, в которую горожане обращаются за содействием в трудоустройстве. Проведенный хронометраж установил: самое узкое место - первичный прием соискателя работы у специалиста службы занятости.

Фото: depositphotos.com
Роструд напомнил об условиях труда в морозы

- В среднем полтора часа проводит человек в наших агентствах, - рассказывает Юлия Горохова, директор городского Центра занятости. - При этом как минимум полчаса уходит у него на пустое ожидание своей очереди. Да и в кабинете на приеме из 52 минут, что он там находится, реально на взаимодействие со специалистом тратится минут десять.

А куда же утекает остальное время? Рабочая группа проекта "Бережливое производство" выявила основные проблемы, среди которых излишнее количество подписей, длительная обработка данных, "переделка" документов, нерационально оборудованные рабочие места... По расчетам экспертов, устранение "потерь" позволит сэкономить время на приеме клиента, а значит, уделять больше внимания самой проблеме, с которой обратился человек

По нормативам Минтруда первичный прием посетителя должен укладываться в 20 минут. Но нормы эти практически никогда не выполняются. В частности, еще и потому, что человек встречается с сотрудником службы, будучи не готовым к разговору. Нет, в коридоре, разумеется вывешена нужная информация, содержится она и в раздаточном виде. Но эксперты выяснили: если эту информацию несколько переформатировать, давать не сплошным письмом с бюрократическими формулировками, которые простому человеку надо еще перевести "с официального на русский бытовой", а короткими графами, против которых следует просто поставить галочки "да" или "нет", получается гораздо удобнее и быстрее.

На первичный прием соискателя должно уходить не более 20 минут
Фото: depositphotos.com
Аналитики: Тринадцатая зарплата составит 13 тысяч рублей

Другой пример: синхронизация информационной системы ЕАИС Минтруда с системой Пенсионного фонда позволяет сэкономить уйму времени на выяснение всех подробностей трудового стажа человека. Еще один резерв - подготовка к вторичному приему. При этом, конечно, необходимо учитывать разную степень компьютерной продвинутости соискателей.

Другой важнейший аспект - готовность к повторной встрече и специалиста, и соискателя. Для этого последнему сейчас вручается специальная памятка. В ней с помощью пиктограмм указано, что может спросить сотрудник службы занятости у человека, находящегося в поиске работы.

Третий аспект: переход на "бережливое производство" экономит не только время соискателей вакансий, но и время сотрудников службы занятости. Они могут потратить его на более эффективный поиск вакансий .

Прямая речь

Сергей Обозов, руководитель по развитию производственных систем:

- Те потери, которые мы устраняем у себя на производстве при установке разного типа оборудования, огромны. Они доходят до 50-60 процентов. Потери надо сокращать. Мы этим постоянно занимаемся. А года три назад мы убедились, что предпринимаемые нами методы великолепно работают и в социальной сфере. В достаточно короткий срок в Центре занятости населения в два раза сокращено время обслуживания клиента. И так, как сегодня это делается в петербургской службе занятости, надо "пересобрать" всю социальную сферу.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Рынок труда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД о резолюции ООН: Против России идет целенаправленная кампания
Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву
В России введен контроль операций по картам иностранных банков
Избирком Приморья признал выборы губернатора состоявшимися
США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая