В рамках подготовки к участию в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости", в петербургских агентствах занятости населения начали внедрять технологию бережливого производства.

Казалось бы, какое производство может быть у чиновников? Но в данном случае производством являются государственные услуги службы занятости, в которую горожане обращаются за содействием в трудоустройстве. Проведенный хронометраж установил: самое узкое место - первичный прием соискателя работы у специалиста службы занятости.

- В среднем полтора часа проводит человек в наших агентствах, - рассказывает Юлия Горохова, директор городского Центра занятости. - При этом как минимум полчаса уходит у него на пустое ожидание своей очереди. Да и в кабинете на приеме из 52 минут, что он там находится, реально на взаимодействие со специалистом тратится минут десять.

А куда же утекает остальное время? Рабочая группа проекта "Бережливое производство" выявила основные проблемы, среди которых излишнее количество подписей, длительная обработка данных, "переделка" документов, нерационально оборудованные рабочие места... По расчетам экспертов, устранение "потерь" позволит сэкономить время на приеме клиента, а значит, уделять больше внимания самой проблеме, с которой обратился человек

По нормативам Минтруда первичный прием посетителя должен укладываться в 20 минут. Но нормы эти практически никогда не выполняются. В частности, еще и потому, что человек встречается с сотрудником службы, будучи не готовым к разговору. Нет, в коридоре, разумеется вывешена нужная информация, содержится она и в раздаточном виде. Но эксперты выяснили: если эту информацию несколько переформатировать, давать не сплошным письмом с бюрократическими формулировками, которые простому человеку надо еще перевести "с официального на русский бытовой", а короткими графами, против которых следует просто поставить галочки "да" или "нет", получается гораздо удобнее и быстрее.

На первичный прием соискателя должно уходить не более 20 минут

Другой пример: синхронизация информационной системы ЕАИС Минтруда с системой Пенсионного фонда позволяет сэкономить уйму времени на выяснение всех подробностей трудового стажа человека. Еще один резерв - подготовка к вторичному приему. При этом, конечно, необходимо учитывать разную степень компьютерной продвинутости соискателей.

Другой важнейший аспект - готовность к повторной встрече и специалиста, и соискателя. Для этого последнему сейчас вручается специальная памятка. В ней с помощью пиктограмм указано, что может спросить сотрудник службы занятости у человека, находящегося в поиске работы.

Третий аспект: переход на "бережливое производство" экономит не только время соискателей вакансий, но и время сотрудников службы занятости. Они могут потратить его на более эффективный поиск вакансий .

Прямая речь

Сергей Обозов, руководитель по развитию производственных систем:

- Те потери, которые мы устраняем у себя на производстве при установке разного типа оборудования, огромны. Они доходят до 50-60 процентов. Потери надо сокращать. Мы этим постоянно занимаемся. А года три назад мы убедились, что предпринимаемые нами методы великолепно работают и в социальной сфере. В достаточно короткий срок в Центре занятости населения в два раза сокращено время обслуживания клиента. И так, как сегодня это делается в петербургской службе занятости, надо "пересобрать" всю социальную сферу.