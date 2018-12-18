В Вологодской области бюджетникам на 20 процентов поднимут зарплату

С 1 января следующего года в Вологодской области начнут реализовывать восемь социальных инициатив, которые предполагают повышение зарплаты некоторым категориям работников бюджетной сферы, кратное увеличение стипендий и компенсационных выплат, а также дополнительные инфраструктурные преобразования. Об этом заявил на ежегодной прямой линии с жителями губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. На реализацию всех проектов только в следующем году потребуется 2,59 миллиарда рублей.

Стимулируют материально

С начала следующего года зарплата лаборантов, библиотекарей, социальных педагогов, младших воспитателей, специалистов по социальной работе, тренеров и методистов в Вологодской области вырастет на 20 процентов.

По словам Олега Кувшинникова, повышение коснется тех категорий бюджетников, которые не вошли в "майские указы". Если у врачей и педагогов зарплаты планомерно увеличивались до средней по региону с 2012 года, то других работников бюджетной сферы эта мера не коснулась. Их ставки не менялись несколько лет, поэтому сейчас им и поднимают зарплату на 20 процентов. Из региональной казны на эти цели выделят 246,7 миллиона рублей.

Также бюджетникам Вологодчины всех категорий начнут субсидировать путевки в санатории. Половину от их стоимости будет оплачивать региональный бюджет. В 2019 году на софинансирование 10 тысяч путевок область выделит 140 миллионов рублей.

Еще одна инициатива касается студентов среднеспециальных учебных заведений. Сейчас они получают стипендию в размере 436 рублей, с 1 сентября эта сумма составит тысячу рублей. Это позволит уменьшить разницу с размером стипендии студентов вузов, которые получают в среднем 1,5 тысячи рублей.

Повышение коснется тех категорий бюджетников, которые не вошли в "майские указы"

Более полутора миллиардов рублей область выделит на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), получаемую ветеранами труда, детьми войны, ветеранами боевых действий, тружениками тыла и реабилитированными гражданами. Сейчас ЕДВ в Вологодской области составляет 750 рублей, с 1 января 2019 года сумма увеличится до полутора тысяч рублей.

Стоит отметить, что ЕДВ установлена во всех регионах страны. Суммы везде разные, поскольку выплаты производятся из бюджетов субъектов. После 1 января ЕДВ в Вологодской области станет самой большой на Северо-Западе. Для сравнения: в Петербурге ветераны труда ежемесячно получают 874 рубля, в Карелии - 800 рублей.

Компенсация частному сектору

В Вологодской области значительное количество граждан проживают в частных домах. Всем им предоставляется компенсация на покупку газа или твердого топлива, в просторечии - дров. Проанализировав состояние рынка в Вологодской области, решили, что суммы необходимо увеличить и унифицировать.

Сейчас ветераны получают компенсацию в 500 рублей в год на сжиженный газ, с 1 января им будут выплачивать 1,5 тысячи рублей. Столько же получат и многодетные семьи.

Пять тысяч рублей будет составлять компенсация на покупку дров. В данное время многодетным семьям выплачивается 1440 рублей, ветеранам - 2 тысячи рублей, бюджетникам, работающим в сельской местности, - 4 тысячи рублей.

Кроме того, со следующего года в Вологодской области вступает в силу местный закон, который позволит жителям сельской местности бесплатно оформлять делянку для лесозаготовки. В правительстве региона обращают внимание и на грядущие изменения федерального законодательства, суть которых в том, что гражданам разрешат собирать в лесах валежник. Для жителей сельской местности это принципиальное изменение, и Вологодская область была одним из тех регионов, кто активно лоббировал нововведение.

Фонари и автобусы

Вологодская область закупит во все муниципалитеты вместительные автобусы. Данный проект не имеет аналогов на Северо-Западе. Это не школьные автобусы, не автобусы от предприятий, а конкретно транспорт, который будет использоваться для нужд муниципальных образований, их в Вологодской области 26. Во всех МО есть творческие коллективы, спортивные команды, да и просто активные жители, которые регулярно выезжают на форумы, фестивали или соревнования. Каждый раз доехать до пункта назначения - это настоящее приключение, главы муниципалитетов ищут спонсоров, где-то участники добираются самостоятельно. Приобретение автобусов снимет эту проблему. Кроме того, автобусы смогут приходить на помощь в экстренных ситуациях, например, если сломается рейсовый автобус и пассажиров понадобится срочно вывезти с отдаленной трассы.

Еще одно изменение, которое коснется всех больших и малых населенных пунктов: фонари в Вологодской области начнут гореть всю ночь. Если в Вологде или Череповце уличное освещение выключается с рассветом, то во многих селах и деревнях фонари перестают работать после 23.00. Причина банальна - экономия средств.

В регионе решили избавиться от такой практики, для этого муниципалитетам из областного бюджета выделят 160 миллионов рублей на компенсацию затрат по работе уличного освещения. Планируется, что фонари в вологодских селах перестанут выключать на ночь уже с 22 декабря. Кроме того, в селах и деревнях установят 6,5 тысячи новых уличных фонарей, 4 тысячи дополнительных светильников появятся также в Вологде и Череповце.

Градсоветы решают

Во время прямой линии вологжане поднимали разные темы: от внедрения в общественном транспорте проезда по банковским картам и заканчивая промышленным туризмом. Но больше всего граждан волновало состояние инфраструктуры.

В принципе, перспективы в этом плане у региона вполне достойные. Например, в ближайшие четыре года в Вологодской области появится 20 новых детских садов на 4715 мест. В 2018 году в регионе были открыты три новые школы, в течение ближайших двух лет откроются еще две. Таким образом, с 2018 по 2020 год на Вологодчине будет создано 3553 места в школах, что позволит увеличить количество детей, занимающихся в первую смену.

В рамках программы "Вода Вологодчины" будут ремонтировать очистные сооружения в городах и селах. В этом году в программу заложено 74 миллиона рублей, в следующем сумма вырастет до 461 миллиона, что даст возможность отремонтировать восемь объектов. И, как заверил в ходе прямой линии Олег Кувшинников, сумма будет постепенно увеличиваться, в 2020 году на реализацию программы собираются направить 615 миллионов рублей, в 2021-м - 856 миллионов.

Вырастут суммы, выделяемые на дорожное строительство, создание спортивных объектов, благоустройство городской среды. Один из главных вопросов - конкретные адреса. Они теперь определяются на градостроительных советах.

В последние несколько лет все ключевые решения, касающиеся инфраструктуры крупных городов (Вологды, Череповца, Великого Устюга), принимались на градостроительных советах - совещаниях на местах с непременным обходом территории. Практика оказалась эффективной, и с лета этого года ее внедрили во всех муниципалитетах региона. В градсоветах принимают участие представители муниципалитетов и областных ведомств, каждое заседание проводит губернатор. График совещаний секретом для вологжан не является, поэтому они заранее направляют свои предложения, замечания и сообщают о наиболее актуальных проблемах территорий. По итогам прошедших за полгода советов уже сформировано 735 поручений муниципальным и областным чиновникам, и соблюдение их тщательно контролируется.

- Градсоветы - это не разовая акция, это способ эффективной коммуникации между региональными и муниципальными властями. Мы проведем градсоветы во всех муниципальных образованиях, а в следующем году вернемся туда, проверим результаты и наметим новые горизонты, - отметил Олег Кувшинников и призвал вологжан подключаться к работе градсоветов, ведь сейчас это наиболее эффективный способ решить ту или иную проблему. .

Прямая речь

Фото: правительство Вологодской области

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области:

- Все эти годы мы жили, затянув пояса, уменьшили все возможные траты. Государственный аппарат был сокращен на 30 процентов, муниципальный аппарат - на 32 процента, мы вывели на экономически обоснованные тарифы все государственные и муниципальные предприятия, перестали субсидировать транспортные перевозки, теплоэнергетику, ЖКХ, водоснабжение, водоотведение.

В итоге мы сократили государственный долг, привлекли рекордное количество инвестиций, бюджет перестал быть дефицитным. Перед нами стояла задача сделать так, чтобы наша Вологодчина вернулась в двадцатку сильнейших регионов страны и встала на траекторию устойчивого развития. И нам удалось это сделать. Доходы бюджета Вологодской области в 2019 году составят 71,2 миллиарда рублей, что позволит выполнить все взятые на себя обязательства.