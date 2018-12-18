Число отравившихся в поселке Ростовской области возросло до 42

До 42 человек увеличилось количество госпитализированных с признаками острого отравления в поселке Аюта города Шахты.

По уточненным данным, предоставленным администрацией города, в инфекционное отделение с предварительным диагнозом гастроэнтерит приняты 19 взрослых и 23 ребенка. Все они из одного поселка и у всех одни и те же симптомы - тошнота, рвота, боль в животе, что свидетельствует о массовом пищевом отравлении. Состояние пациентов средней тяжести.

Комиссия Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое обследование, взяты пробы воды, особое внимание уделяется проверке детских учреждений. Но пока детский сад и школа в поселке работают в штатном режиме. Органы следственного комитета организовало доследственную проверку.