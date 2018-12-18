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18.12.2018 13:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МИД о резолюции ООН: Против России идет целенаправленная кампания

Текст: Юрий Когалов
Принятие Генассамблеей ООН резолюции о "милитаризации" Крыма свидетельствует о том, что против России ведется "зашоренная" кампания. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, выступая на круглом столе в Совете Федерации на тему "Нейтралитет в современном мире: реальность, возможности и риски".

По его словам, само голосование в ГА ООН показало, что Киев не пользуется поддержкой большинства (когда значительное число стран воздержалось). "Просто лишний рычаг давления на нас. Жалко, что Генассамблея поддержала, не стала вникать в суть проекта, поправок, которые мы предлагали. Просто идет зашоренная кампания против России, где бы антироссийский след найти и его по полной раскрутить", - отметил дипломат.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Напомним, ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. Документ поддержали 66 стран, 19 проголосовали "против", 72 воздержались. В нем осуждается строительство моста через Керченский пролив и военное присутствие России на полуострове и в акваториях двух морей.

По мнению заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, принятие подобных решений говорит Киеву, что "ему все дозволено и все будет прощено, а во всех его грехах будет обвинена Россия". По его словам, цель резолюции, внесенной украинской делегацией, - внести раскол в Генеральную Ассамблею. "Крайне опасно, что ГА ООН уже не в первый раз позволяет себя втягивать во внутриполитические игры, затеянные в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе. Таким образом наносится чувствительный урон авторитету самой представительной международной площадки", - отметил Полянский, добавив, что авторы инициативы "не удосужились провести хотя бы один раунд консультаций, чтобы выяснить отношение государств-членов к своей инициативе".

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