Убийцы ПВО: Российским Ка-52 нашли применение на Украине

Сразу несколько военных изданий за рубежом обратили внимание на тренировку 39-вертолетного полка ВКС России, базирующегося в Крыму. Экипажи 16 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" отработали подавление наземных систем ПВО.

- В первую неделю боевых действий миссии по уничтожению наземных средств противовоздушной обороны (SEAD) могут составлять до 30 процентов вылетов и продолжаться со снижающейся интенсивностью во время остальной кампании. Эти задачи уникальны тем, что обеспечивают безопасность работы всей остальной авиации, поскольку самолеты практически не защищены от зенитных ракет типа "земля-воздух", - пишет Defence Blog.

Система ПВО Украины - одна из самых мощных в Европе (хотя бы количественно). В ее составе дальнобойные зенитные комплексы С-300П и системы средней дальности "Бук-М1". Хотя этому оружию уже несколько десятилетий, оно по-прежнему представляет реальную угрозу для боевой авиации.

У России есть много возможностей нейтрализовать украинские зенитные системы, считают эксперты: на кораблях и подводных лодках Черноморского флота развернуты высокоточные ракеты "Калибр", а бомбардировщик Су-34 имеет богатый выбор беприпасов для работы по целям на земле. Этот самолет вообще идеально подходит для ликвидации систем ПВО противника, причем действовать он может за пределами зон их досягаемости. Дальность действия украинских С-300П всего 100 километров, эти системы неспособны перехватывать высокоскоростные цели типа крылатых ракет "Калибр".

Новейшие ударные вертолеты Ка-52 могут стать еще одним способом продырявить украинский зенитный "зонтик". "Аллигаторы" оснащены высокотехнологичной электроникой, имеют необходимые боеприпасы и - самое главное, - могут работать на сверхмалых высотах. А цель, летящую в десятке метров над землей, ни один украинский комплекс ПВО не то что сбить - заметить не в состоянии. Немногочисленные истребители ВВС Украины также не представляет угрозы для Ка-52 - число боеспособных МиГ-29 и Су-27 сокращается от небывало высокого уровня аварий, а те самолеты, что еще летают, не имеют дальнобойного оружия.

- Уничтожение только ПВО Украины без проникновения в ее воздушное пространство можно считать достаточной демонстрацией силы, чтобы отправить четкое сообщение Киеву, - резюмирует Militarywatch.