Южноуральца приговорили к 16 годам за нападение на женщину в лифте

Челябинский областной суд вынес приговор 31-летнему жителю Озерска Артему Маркелову, напавшему на женщину с ножом в лифте многоквартирного дома. Мужчина признан виновным в разбойном нападении с применением оружия и убийстве, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

- Установлено, что в сентябре прошлого года обвиняемый увидел, как незнакомая женщина снимает в банкомате деньги, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Он вошел за ней в подъезд жилого дома и, пока они ехали в лифте, нанес своей жертве 12 ударов ножом. После чего забрал сумку с деньгами и скрылся. Женщина скончалась через месяц в медучреждении.

Добычей преступника стали 17 тысяч рублей, которые он потратил на алкоголь и наркотики.

Свою вину Маркелов признал полностью. Принес извинения родственникам погибшей и добровольно выплатил в счет компенсации морального вреда 20 тысяч рублей. Ранее он не судим, имеет ребенка, работал мастером отделочных работ.

Суд приговорил его к 16 годам в колонии строгого режима, с ограничением свободы еще на два года. В пользу супруга и сына погибшей с него взыскана компенсация в размере 980 тысяч рублей.