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18.12.2018 11:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске воспитанников детсада кормили из грязной посуды

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В одном из детских садов в челябинском микрорайоне Парковый в ходе прокурорской проверки обнаружена грязная посуда и следы насекомых. По данному факту возбуждено административное дело, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

Фото: Сергей Михеев
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- По обращениям родителей в детском саду по улице Хариса Юсупова в Челябинске проведена проверка, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Она установила, что в двух группах в буфетных для раздачи пищи несовершеннолетним используется столовая посуда с ржавчиной и загрязнениями. В игровой комнате и спальне на подоконниках имеются следы насекомых. А стена в спальне имеет повреждения, что исключает возможность влажной уборки и дезинфекцию.

По результатам проверки в отношении помощников-воспитателей возбуждены дела по статье о "Нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (6.3 КоАП РФ), предусматривающей наказания в виде штрафа.

Заведующей детским садом внесено представление об устранении выявленных нарушений, отметили в прокуратуре.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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