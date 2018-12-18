В Челябинске воспитанников детсада кормили из грязной посуды

В одном из детских садов в челябинском микрорайоне Парковый в ходе прокурорской проверки обнаружена грязная посуда и следы насекомых. По данному факту возбуждено административное дело, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

- По обращениям родителей в детском саду по улице Хариса Юсупова в Челябинске проведена проверка, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Она установила, что в двух группах в буфетных для раздачи пищи несовершеннолетним используется столовая посуда с ржавчиной и загрязнениями. В игровой комнате и спальне на подоконниках имеются следы насекомых. А стена в спальне имеет повреждения, что исключает возможность влажной уборки и дезинфекцию.

По результатам проверки в отношении помощников-воспитателей возбуждены дела по статье о "Нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (6.3 КоАП РФ), предусматривающей наказания в виде штрафа.

Заведующей детским садом внесено представление об устранении выявленных нарушений, отметили в прокуратуре.