Новости

Видео: Блондинка пытается заправить Tesla бензином 09:00
Россия в октябре увеличила вложения в гособлигации США на $210 млн 08:55
В Якутии служащая банка похитила 1,3 млн рублей 08:43
В Ростовской области с отравлением госпитализированы 26 человек 08:40
В Приморье нашли разбившийся в 1941 году бомбардировщик 08:25
В Приморском океанариуме поселились рыбы с "третьим глазом" 08:18
Правительство выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие дорог 08:15
Курильский вулкан Эбеко выбросил четырехкилометровый столб пепла 07:58
В югорском поселке сгорели два дома, пострадали девять человек 07:53
Названа дата начала продажи билетов на поезда в Крым 07:51
В Минздраве рассказали, как выбрать напитки для новогодней ночи 07:36
Британский парламент проголосует по Brexit 14 января 07:28
Пожар на заводе в Китае унес жизни 11 человек 07:24
В Екатеринбурге проверят информацию о высаженном из автобуса подростке 07:07
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов 07:02
Япония направит рекордную сумму на укрепление национальной обороны 06:59
Избирком Приморья признал выборы губернатора состоявшимися 06:30
Ученые узнали размеры домашних кошек во времена викингов 06:18
Суд ЕС потребовал от Польши отменить судебную реформу 06:08
Трамп поможет пострадавшим от пошлин фермерам 05:46
Циклон нарушил авиасообщение с Камчаткой 05:31
США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая 05:20
СК заинтересовался ЧП с американским самолетом на Камчатке 04:48
Глава лейбористов инициировал голосование по вотуму недоверия Мэй 04:46
В Марокко у горы Тубкаль убиты два альпиниста из Европы 04:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 07:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В югорском поселке сгорели два дома, пострадали девять человек

Текст: Татьяна Воробьева

В поселке городского типа Талинка в Югре пожар уничтожил два жилых многоквартирных дома. Есть пострадавшие.

Оба возгорания случились накануне, оба в первом микрорайоне - горели двухэтажки.

В Новом Уренгое из-за неосторожного обращения с огнем сгорел жилой дом
В Петербурге женщина погибла при пожаре в жилом доме

Во время первого пожара были эвакуировали 39 жильцов. "Пострадали пятеро. Двое госпитализированы в больницу города Нягань", - говорится в оперативной сводке "Центроспас-Югория".

В этот же день огнеборцев вызывали на возгорание в еще один 16-ти квартирный жилой дом - его пламя также уничтожило.

" Эвакуировано 30 человек. На пожаре пострадали четверо. Одна женщина госпитализирована", - сообщили спасатели.

Причина пожаров и нанесенный ими ущерб устанавливаются. Власти решают, как быть с оставшимися без крова людьми.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Избирком Приморья признал выборы губернатора состоявшимися
США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая
Посол РФ: Самолеты ВКС России в Венесуэле не угрожали Колумбии
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов
Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово