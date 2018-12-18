В югорском поселке сгорели два дома, пострадали девять человек

В поселке городского типа Талинка в Югре пожар уничтожил два жилых многоквартирных дома. Есть пострадавшие.

Оба возгорания случились накануне, оба в первом микрорайоне - горели двухэтажки.

Во время первого пожара были эвакуировали 39 жильцов. "Пострадали пятеро. Двое госпитализированы в больницу города Нягань", - говорится в оперативной сводке "Центроспас-Югория".

В этот же день огнеборцев вызывали на возгорание в еще один 16-ти квартирный жилой дом - его пламя также уничтожило.

" Эвакуировано 30 человек. На пожаре пострадали четверо. Одна женщина госпитализирована", - сообщили спасатели.

Причина пожаров и нанесенный ими ущерб устанавливаются. Власти решают, как быть с оставшимися без крова людьми.