В курганском селе открыли современный кинотеатр

В селе Частоозерье Курганской области открыли современный кинотеатр, который назвали в честь русского поэта "Есенин". Первым там показали фильм о Великой Отечественной войне "Несокрушимый".

Сельским жителям теперь не надо ехать за сто с лишним километров в областной центр, чтобы посмотреть фильмы в формате 3D. Это можно сделать в обновленном культурно-досуговом центре.

На проект потребовалось 25 миллионов рублей. Пять из них выделил Фонд кино при поддержке Министерства культуры РФ. На эти деньги купили цифровую и акустическую аппаратуру, экран и кресла.

Еще 20 миллионов рублей внес местный мясокомбинат. Они ушли на ремонт здания. При этом его сделали в рекордно-короткие сроки, всего за полтора месяца. В обновленном комфортабельном зале зрители могут увидеть российские и зарубежные премьеры кинофильмов.