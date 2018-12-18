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18.12.2018 16:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В курганском селе открыли современный кинотеатр

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Фото: Пресс-служба губернатора Курганской области Фото: Пресс-служба губернатора Курганской области
Фото: Пресс-служба губернатора Курганской области

В селе Частоозерье Курганской области открыли современный кинотеатр, который назвали в честь русского поэта "Есенин". Первым там показали фильм о Великой Отечественной войне "Несокрушимый".

Фото: depositphotos.com
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Сельским жителям теперь не надо ехать за сто с лишним километров в областной центр, чтобы посмотреть фильмы в формате 3D. Это можно сделать в обновленном культурно-досуговом центре.

На проект потребовалось 25 миллионов рублей. Пять из них выделил Фонд кино при поддержке Министерства культуры РФ. На эти деньги купили цифровую и акустическую аппаратуру, экран и кресла.

Еще 20 миллионов рублей внес местный мясокомбинат. Они ушли на ремонт здания. При этом его сделали в рекордно-короткие сроки, всего за полтора месяца. В обновленном комфортабельном зале зрители могут увидеть российские и зарубежные премьеры кинофильмов.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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