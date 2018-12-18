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18.12.2018 14:52
Рубрика: Экономика

Ретейлеры решили создать информационную систему на плодоовощном рынке

Текст: Евгений Гайва
Для планирования закупок картофеля и другой плодоовощной продукции стоит создать государственную информационную систему с данными о товарных запасах, сообщили "Российской газете" в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Всем участникам рынка нужна государственная информационная система, которая бы содержала актуальные данные о наличии в регионах запасов отечественного картофеля и вообще всех видов отечественной плодоовощной продукции, а также о возможностях предприятий по переработке этой продукции", - сказал председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

Фото: depositphotos.com
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Такая система необходима для планирования закупочных программ, в том числе отечественной продукции, отметил он.

"Торговые сети, конечно, будут закупать отечественный картофель, как делали это все предыдущие годы. По итогам 2017 года его доля в объеме закупки составляла от 70 до 100 процентов", - подчеркнул представитель АКОРТ. Однако очень важно, чтобы качество товара соответствовало ожиданиям покупателей, добавил он. В частности, необходимо, чтобы картофель имел не только товарный внешний вид, но и нужный калибр, лежкость, а также был правильно расфасован.

Ранее, как писала "РГ", производители картофеля высказали опасения, что торговые сети ближе к весне начнут закупать импортную продукцию вместо отечественной. "Ретейлеры зачастую отказываются закупать российский картофель и овощи открытого грунта, по привычке переходя на импорт в период с апреля по июль", - отметили в Плодоовощном союзе.

Между тем, современные технологии хранения позволяют поставлять качественный товар отечественный до начала следующего сезона, отметили производители. Они призвали ретейлеров заключать больше контрактов с отечественными поставщиками.

Экономика Товары и цены
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