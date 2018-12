В уходящем году одним из главных модных событий в балетном мире стал гала-концерт в Парижской опере, на сцене которой впервые после декретного отпуска появилась балерина Диана Вишнева - в спектакле "Bolero". Костюмы для Дианы и ее партерши, этуали Орели Дюпон, сшил дизайнер дома Chanel Карл Лагерфельд.

Новость активно обсужади в околобалетных и модных кругах задолго до того, как был поднят театральный занавес. "Болеро, - одно из моих любимых музыкальных произведений, - объяснял Карл Лагерфельд. - Могу сказать, что это была первая пластинка с классикой, которую я купил, когда мне было 16 лет". И вот, спустя почти 70 лет, дизайнеру представилась возможность создать костюмы для спектакля на музыку Равеля. Результат - черные и белые асимметричные платья с драпировками, которые, по словам Орели, "не препятствовали движениям" и помогали "полностью вжиться в роль". Впрочем, Лагерфельду не привыкать: он уже работал над балетом "Брамс-Шенберг квартет" Джорджа Баланчина для парижского театра "Опера Бастилии" и над хореографической миниатюрой "Умирающий лебедь" на музыку Сен-Санса в постановке Английского Национального Балета.

Диана Вишнева и Орели Дюпон, костюмы Карла Лагерфельды. Фото: Chanel

Кто еще из представителей мира моды пробовал себя в роли художника по костюмам балетных постановок - в материале РГ - "Стиль жизни".

1. Коко Шанель для балета "Голубой экпресс"

20 июня 1924 года в парижском Театре Елисейских Полей состоялась премьера труппы Русского балета Дягилева "Голубой экспресс". Спектакль создавала, как бы сейчас сказали, "команда мечты". Композитор - Дариус Мийо, представитель легендарной французской "шестерки". Хореограф - Бронислава Нижинская. Либретто - Жан Кокто, на занавес "лег" рисунок Пабло Пикассо. Одевала артистов Коко Шанель.

Верная себе, она освободила балерин от корсетов и жестких пачек, заменив их купальными костюмами, теннисными туниками и юбками. "Спортивный гламур" на сцене предусматривался сюжетом спектакля, герои которого - беспечные светские молодые люди, путешествовали на роскошном "Голубом экспрессе" к французской Ривьере и проводили большую часть сценического времени в спортивных играх и развлечениях.

Новое легкое "обмундирование", как ни странно, не вызвало у танцовщиков энтузиазма. Больше всего нареканий вызвали аксессуары: тяжелые серьги из искусственного жемчуга, наручные часы, очки, кодаковские фотокамеры, купальные шапочки и… тапки.

2. Эрдем Моралиоглу для балета Corybantic Games

Основой для балета Corybantic Games лауреата премии Tony Award хореографа Кристофера Уилдона стала серенада американского композитора Леонарда Бернстайна, написанная в 1954 году по мотивам диалога Платона "Пир". Костюмы создавал дизайнер бренда Erdem, Эрдем Моралиоглу. Он придумал светлые одеяния, в которых танцовщики напоминали ожившие греческие статуи, и дополнил их широкими черными лентами. На первой же примерке обнаружилось, что ленты путаются в ногах артистов и, по этой причине, почти несовместимы с танцами. Совсем отказываться от лент не хотелось, и Марилиоглу нашел выход - закрепил их небольшими петлями: "Когда я работаю над костюмом для модной коллекции, я никогда не думаю, что кто-то захочет поднять в нем ногу выше головы. Но в театре не учитывать этот момент невозможно, - рассказывал дизайнер. - Мне пришлось узнать и другие тонкости. Так, после каждого спектакля костюмы отправляются в стирку, а значит, ткани должны быть особенно надежными. Второй момент - каждый костюм надо тщательно подгонять под фигуру танцора. Но главное - на все это у вас критический минимум времени".

3. Александр Маккуин для балета "Эоннагата"

Александр Маккуин категорически отрицал саму идею работы для танца. До тех пор, пока в 2009 году режиссер Робер Лепаж не пригласил его в новый проект "Эоннагата", который показался ему действительно увлекательным. Главный герой спектакля Лепажа - французский шпион времен Людовика XV, шевалье д'Эон, представал в своих разведывательных миссиях то женщиной, то мужчиной (то "le chevalier", то "la chevalière"). И этот гендерно-неопределенный сюжет Маккуина чрезвычайно заинтриговал.

Не менее интересным показалось ему и сотрудничество с выдающейся танцовщицей Сильви Гиллем, выступавшей в роли "la chevalière". Балерина вспоминала о работе так: "Маккуину не понравилось, как выглядел костюм во время примерки, и он тут же, на глазах у всех, вырезал из ткани новый, созав абсолютно точный образ буквально за три минуты".

Костюмы Маккуина для "Эоннагата" представляли собой микс военной формы, театра кабуки и кринолинов. Как писал критик газеты The Guardian: "Дизайнер создал визуальный мир, где все было неопределенно и переменчиво: время, место, пол артистов".

4. Prada для Дэвида Холберга в балете Fortuna Desperata (2015)

Дизайн-директор брендов Prada и Miu Miu, Фабио Замбернарди, пересекся с балетом во время работы над спектаклем Fortuna Desperata, исследующим придворный танец эпохи Возрождения. Его задачей был костюм для премьера Большого театра и American Ballet Theatre Дэвида Холберга. Из-за череды травм тот пропустил целый сезон, и спектакль Fortuna Desperata на сцене "Метрополитен-опера" должен был ознаменовать триумфальное возвращение. Фабио Замбернарди одел Холберга в костюм, который назвали "смешением псевдоренессансного стиля и современных материалов": черная ткань "нате" на розовой подкладе, кринолины в духе XV века, камни и стразы в отделке. Как комментировал художник, он стремился создать образ, отсылающий к футуристическим версиям живописи Фра Беато Анджелико, художника Раннего Ренессанса. По свидетельству очевидцев, это ему вполне удалось.

5.Stella McCartney для Ocean's Kingdom

Стелла Маккартни разрабатывала дизайн костюмов для балета хореографа Питера Мартинса Ocean's Kingdom, "Океаническое королевство": его ставили в New York City Ballet. Музыку, как и либретто, написал ее отец, Пол Маккартни. Ocean's Kingdom - сказочная фантазия на экологическую тему: два "королевства", подводное и земное, пытаются мирно сосуществовать, но "земля" то и дело угрожает водному соседу.

Бюджет постановки составил 800 000 долларов. К работе были привлечены знаменитости: джазовый трубач Уинтон Марсалис, дирижер Эса-Пекка Салонен, и многие другие. Несмотря на все это, критики творением легендарного "битла" не вдохновились: "Это не имеет никакого отношения к серьезной музыке: мутно, неумело, быстро забудется!", - писала The New York Times. Не приглянулись им и костюмы Стеллы Макккартни с принтами рыб: "слишком назойливые, прямолинейные". Что на это ответила Стелла? Перенесла часть ответственности на отца: "У него было очень четкое видение того, как должны выглядеть персонажи, и я работала в заданных рамках".

6. Жан-Поль Готье для балета Snow White

Жан-Поль Готье и балет? "Это не моя чашка с чаем", - утверждал французский дизайнер. - "Я бы предпочел сделать костюмы для шоу Майкла Джексона". Однако идея французского хореогафа Анжелина Прельжокажа - создать мрачную версию сказки про Белоснежку, где есть стареющая сексуально озабоченная мачеха, гномы-шахтеры, а большая часть труппы танцует босиком, показась ему вдохновляющей. Готье вручил в руки мачехи хлыст и одел ее в обтянутое кожаными ремнями черное платье с кроваво-красным подолом, а Белоснежку облачил в белоснежный хитон (символ чистоты) с такими глубокими вырезами и декольте, что она казалась почти обнаженной.

"Когда я создаю модную колекцию, это моя личная история, - заявил Готье. - Но костюмы для спектакля - это история чужая. Я должен к ней адаптироваться, служить ей. Сам удивляюсь, но это действительно интересно: это открывает двери, о которых я не знал и не догадывался".