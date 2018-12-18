Закон города Севастополя от 17 декабря 2018 года № 463-ЗС "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе на 2019 год"

Принят Законодательным Собранием города Севастополя 10 декабря 2018 года

Статья 1

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральном законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе на 2019 год в размере 8842 рубля.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор города Севастополя Д.В.Овсянников

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