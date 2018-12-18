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18.12.2018 01:17
Рубрика: В мире

В Афинах у здания телеканала взорвалась самодельная бомба

Мощный взрыв прогремел у здания греческого телеканала Skai, расположенного в пригороде Афин. Инцидент произошел в понедельник в 03:35 мск после двух звонков с сообщением о заложенной бомбе.

Взрыв произошел у ночного клуба в Колумбии

В результате серьезно пострадало здание: были выбиты окна с первого по шестой этаж, повреждена стена. В помещениях кое-где обвалился навесной потолок. По данным самого телеканала, никто не пострадал. Все сотрудники были эвакуированы, пишет ТАСС.

Установлено, что самодельное взрывное устройство находилось в рюкзаке, который был подвешен на забор возле здания. По оценке специалистов, в бомбе было несколько килограммов взрывчатого вещества.

Фото: REUTERS
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Местная полиция предполагает, что это был теракт, так как похожие нападения совершала ранее экстремистская группировка "Группа народных борцов". Пока ответственность за произошедшее никто на себя не взял.

Медиахолдинг Skai поддерживает главную оппозиционную партию Греции, занимая критическую позицию по отношению к нынешнему правительству. Некоторые члены парламента от правящей партии СИРИЗА даже в течение нескольких месяцев призывали его бойкотировать.

Атаку на телеканал уже осудил премьер-министр страны Алексис Ципрас. По его словам, это трусливое нападение темных сил на саму демократию, "но они не достигнут своей цели - не смогут ни терроризировать, ни дезориентировать народ".

В мире Европа Греция РГ-Фото
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