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18.12.2018 16:12
Рубрика: В мире

В Черное море вошел корабль британских ВМС

Текст: Юрий Когалов

Корабль HMS Echo британского королевского флота вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал bosphorusobserver.com, приводя фотографии, на которых видно судно, сопровождаемое турецкой береговой охраной.

Фото: wikipedia.org
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Как уточняют украинские СМИ, договоренность о прибытии данного корабля была достигнута еще в ноябре по итогам визита в Лондон министра обороны Украины Степана Полторака. По словам секретаря по вопросам обороны Британии Гэвина Ульямсона, HMS Echo будет регулярно заходить в Черное море и в будущем году - в качестве демонстрации поддержки Великобританией позиции Украины и свободы судоходства (кстати, это было заявлено еще до провокации в Керченском проливе).

HMS Echo официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским судном. При этом корабль оснащен 20 мм пушкой и 7,62- мм пулеметами. В акватории Черного моря, согласно Конвеции Монтрё, он может провести не более 21 суток.
 

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