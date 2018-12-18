В Черное море вошел корабль британских ВМС

.@RoyalNavy returns to BlackSea for the first time since the Sea of Azov crisis: Devonport based, Echo class multirole hydrographic & oceanographic survey vessel @HMS_Echo transited Bosphorus. The survey suit consists of EM710MBES, EA600 single beam echo-sounder, towed side sonar pic.twitter.com/0ASjn1Neck — Yörük Işık (@YorukIsik) 17 декабря 2018 г.

Корабль HMS Echo британского королевского флота вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал bosphorusobserver.com, приводя фотографии, на которых видно судно, сопровождаемое турецкой береговой охраной.

Как уточняют украинские СМИ, договоренность о прибытии данного корабля была достигнута еще в ноябре по итогам визита в Лондон министра обороны Украины Степана Полторака. По словам секретаря по вопросам обороны Британии Гэвина Ульямсона, HMS Echo будет регулярно заходить в Черное море и в будущем году - в качестве демонстрации поддержки Великобританией позиции Украины и свободы судоходства (кстати, это было заявлено еще до провокации в Керченском проливе).

HMS Echo официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским судном. При этом корабль оснащен 20 мм пушкой и 7,62- мм пулеметами. В акватории Черного моря, согласно Конвеции Монтрё, он может провести не более 21 суток.

