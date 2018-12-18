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Вышел первый трейлер сериала по Warhammer 40,000

Новости
    18.12.2018, 20:30
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Анимационный веб-сериал во вселенной Warhammer 40,000 получил первый тизер-трейлер. Ролик проекта Angels of Death обнародован на YouTube-канале WarhammerTV.

Известно, что сериал расскажет историю легиона Кровавых ангелов, про их героические деяния, могучие битвы с врагами, а также о Черной ярости, конечно же. Создатели сулят мрак и эпичность.

Сериал на балансе студии Games Workshop. Причем Angels of Death - лишь один проект из ряда запланированных.

Фото: kinopoisk.ru
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Релиз обещан на следующий год. Более точной даты еще нет.

Warhammer 40,000 - изначально настольная игра-варгейм, разработанная британской компанией Games Workshop, выпущенная в 1987-м и далее разросшаяся в гигантскую межавторскую вселенную, стяжав колоссальных размеров культовый статус.

Действие ее происходит в предельно угрюмой альтернативной техноготофэнтезийной вычурной вселенной, обитатели которой проводят все свободное время в грандиозных побоищах или же планировании таковых.

Кровавые Ангелы - Легион IX из числа первоначальных Легионов Космодесанта, один из наиболее древних и почетных Орденов. Родной мир Кровавых Ангелов - планета Ваал и ее луны Ваал Примус и Ваал Секундус.

Черная ярость, или же Кровавая жажда - генетический изъян. Поддавшись ей, космодесантник перерождается в мире, где царят лишь гнев и ненависть.

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