Жена Николая Носкова рассказала, что довело певца до инсульта

Марина, жена советского, российского исполнителя Николая Носкова, слегшего с инсультом, рассказала в эфире шоу "Первого канала" "Пусть говорят", что довело певца до болезни.
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Всем пятница! Давно не слышали от нас новостей? Спешим вам сообщить! Вчера в студии 1 канала, передачи «Пусть говорят» @1tv собрались все коллеги, близкие и родные Николая Носкова. 37 лет в профессии- это серьезный срок и нам есть, что вспомнить и рассказать! О дате эфира читайте в новых постах #николайносков#1канал#пустьговорят
По словам Марины, причина - в напряженной работе и экстремально плотном гастрольном графике музыканта, который, к тому же, был сорван "по вине организаторов". Что и довело Носкова до больничной койки.
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Всем привет, привет! Долго не было новостей, но сейчас мы готовы порадовать вас! На днях состоялась встреча с композитором Виктором Дробышем @vdrobysh и певцом IVAN @ivan__rock и.... Хорошая новость! Николай Носков приступает к созданию нового альбома! Ура! Ура! Ура! Ждёте? #николайносков#этоздорово#заслуженныйартистрф#москва#музыка
Как рассказала супруга 62-летнего исполнителя, сейчас он продолжает реабилитацию, идет на поправку и уже возобновил репетиции. При этом ранее композитор и продюсер Виктор Дробыш пообещал, что в следующем году намерен организовать возвращение Носкова на сцену и уже намечен новый альбом.
В сентябре Николай Носков был госпитализирован в одну из московских клиник с повторным инсультом. Что Марина Носкова опровергала.
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Дорогие друзья! Недавно в СМИ появилась новость, что Николай Иванович вновь госпитализирован, не верьте! Николай Носков в полном здравии, проходит курс плановой реабилитации в медицинском центре, чувствует себя хорошо! Спасибо каждому из вас за добрые пожелания и тёплые сообщения! #николайносков
Николай Носков родился в 1956 году в Гжатске, Смоленская область, пятикратный обладатель премий "Золотой граммофон", Заслуженный артист России.
Выступал с ансамблем "Москва", с которым в 1982 году как вокалист и гитарист, под руководством Давида Тухманова, записал пластинку "НЛО".
В 1984-1985 годах работал солистом ВИА "Поющие сердца". В 1987-м исполнил несколько песен для фильма "Остров погибших кораблей" - по мотивам романа Беляева. Работал с группами "Гран-при", "Парк Горького", с сольным проектом "Николай".