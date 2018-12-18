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Жена Николая Носкова рассказала, что довело певца до инсульта

Поп-музыка
    18.12.2018, 11:49
Текст:   Олег Усков

Марина, жена советского, российского исполнителя Николая Носкова, слегшего с инсультом, рассказала в эфире шоу "Первого канала" "Пусть говорят", что довело певца до болезни. 

По словам Марины, причина - в напряженной работе и экстремально плотном гастрольном графике музыканта, который, к тому же, был сорван "по вине организаторов". Что и довело Носкова до больничной койки.

Как рассказала супруга 62-летнего исполнителя, сейчас он продолжает реабилитацию, идет на поправку и уже возобновил репетиции. При этом ранее композитор и продюсер Виктор Дробыш пообещал, что в следующем году намерен организовать возвращение Носкова на сцену и уже намечен новый альбом.

В сентябре Николай Носков был госпитализирован в одну из московских клиник с повторным инсультом. Что Марина Носкова опровергала.

Николай Носков родился в 1956 году в Гжатске, Смоленская область, пятикратный обладатель премий "Золотой граммофон", Заслуженный артист России.

Выступал с ансамблем "Москва", с которым в 1982 году как вокалист и гитарист, под руководством Давида Тухманова, записал пластинку "НЛО".

В 1984-1985 годах работал солистом ВИА "Поющие сердца". В 1987-м исполнил несколько песен для фильма "Остров погибших кораблей" - по мотивам романа Беляева. Работал с группами "Гран-при", "Парк Горького", с сольным проектом "Николай".

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