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34-летняя певица и актриса Анка Поп утонула в машине в Дунае

Поп-музыка
    19.12.2018, 13:43
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ RotonMusicTV Фото: youtube.com/ RotonMusicTV
Фото: youtube.com/ RotonMusicTV

Румынско-канадская певица, автор песен и начинающая актриса Анка Поп трагически погибла на 35-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно обнародованной информации, труп артистки обнаружили в понедельник поздно вечером в реке Дунай на юго-западе Румынии. Певица утонула в своей машине.

Уточнено, что тревогу забила, сообщив в полицию, сестра Поп, после того, как Анка не вышла на связь.

Проводится расследование инцидента.

Анка работала в жанре этнической поп-музыки - с сильными балканскими мотивами, и, в частности, пользовалась большой славой в Японии. Кроме прочего, Поп сотрудничала с немаловажным боснийским музыкантом Гораном Бреговичем на его альбоме Champagne for Gypsies.

В 1987 году Поп со своей семьей бежал из коммунистической Румынии, переправившись через Дунай в бывшую Югославию, где все они стали политическими беженцами. Через некоторое время семья эмигрировали в Канаду. После падения коммунистического режима девушка вернулась в Румынию. Где вскоре оказалась в центре скандала - вскрылся ее лесбийский роман.

В 2016-м Анка снялась в румынской криминальной экшн-комедии "Матч", где, среди прочего, фигурируют русские бандиты и труп Леонардо Ди Каприо.

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