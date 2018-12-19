34-летняя певица и актриса Анка Поп утонула в машине в Дунае

Румынско-канадская певица, автор песен и начинающая актриса Анка Поп трагически погибла на 35-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.
BREAKING: Romanian singer Anca Pop dies in car crash aged 34https://t.co/xCA5tw3SbH pic.twitter.com/AOT2207yoj— Daily Express (@Daily_Express) 18 декабря 2018 г.
Согласно обнародованной информации, труп артистки обнаружили в понедельник поздно вечером в реке Дунай на юго-западе Румынии. Певица утонула в своей машине.
Уточнено, что тревогу забила, сообщив в полицию, сестра Поп, после того, как Анка не вышла на связь.
Canadian Singer Anca Pop, Dead After Car Crash https://t.co/3rrHp0NGgh pic.twitter.com/IDND8ZANFh— MIKE SFOUNGARISTOS (@KJSELECTIONS) 19 декабря 2018 г.
Проводится расследование инцидента.
Анка работала в жанре этнической поп-музыки - с сильными балканскими мотивами, и, в частности, пользовалась большой славой в Японии. Кроме прочего, Поп сотрудничала с немаловажным боснийским музыкантом Гораном Бреговичем на его альбоме Champagne for Gypsies.
Anca Pop Wikipedia, Biography, Images, Playboy, Accident, Death, Instagram and Facebook https://t.co/Jqi82WRUNb pic.twitter.com/4rt1tG3NOW— wafaabbas2005 (@wafaabbas2005) 19 декабря 2018 г.
В 1987 году Поп со своей семьей бежал из коммунистической Румынии, переправившись через Дунай в бывшую Югославию, где все они стали политическими беженцами. Через некоторое время семья эмигрировали в Канаду. После падения коммунистического режима девушка вернулась в Румынию. Где вскоре оказалась в центре скандала - вскрылся ее лесбийский роман.
В 2016-м Анка снялась в румынской криминальной экшн-комедии "Матч", где, среди прочего, фигурируют русские бандиты и труп Леонардо Ди Каприо.