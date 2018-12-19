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19.12.2018 / 15:24
Среда обитания
Бриллиантовая пантера: обновленный бутик Cartier в ГУМе
Фото: Cartier
Фото: Cartier

В ГУМе открылся обновленный бутик Cartier. Его архитектура и интерьеры разрабатывались специально с учетом исторических и культурных кодов, характерных для Москвы. Дизайн стал частью новой концепции Дома, согласно которой каждый бутик так, или иначе, будет отражать исторические и национальные традиции города, в котором он расположен.

Ключевым элементом декора, как и в бутиках, расположенных в других городах, стала пантера Cartier - главный символ Дома. В Дубаи она изображена на фоне пустыни, в Каннах - в окружении пальмовых листьев, а на барельефе бутика в Гуме - рядом с Кремлем и собором Василия Блаженного. В некоторых элементах декора читаются кружевные мотивы русских изб и детали Агатовых комнат Екатерининского дворца. Отдельного внимания заслуживают и выполненный с применением традиционных ручных техник орнаментальный текстиль, использовавшийся в оформлении.

Изменения коснулись и общей концепции интерьера: выверенную французскую классику заменил современный дизайн в светлых золотистых тонах, а коллекционная мебель в исполнении дизайн-бюро Bruno Moinard вносит в пространство элемент истинного французского шика. Своего рода отдельным элементов декора стыл головокружительный вид на Красную площадь, который открывается сквозь исторические арочные окна.

В бутике будет представлен самый широкий в России ассортимент ювелирных украшений: свадебные, классические, современные и культовые коллекции Дома, такие как Love, Juste un Clou и, конечно, Panthère de Cartier.

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