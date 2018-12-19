Весной этого года часовая мануфактура Carl F. Bucherer презентовала модель Manero Tourbillon Double Peripheral: новый шедевр, в котором впервые представлена комбинация периферического автоподзавода и парящего турбийона. Другие отличительные особенности часов - помимо уникального механизма - сертификация калибра в Швейцарском институте хронометрии (COSC) и функция остановки секундной стрелки турбийона.

И вот, в декабре коллекция Manero Tourbillon Double Peripheral пополнилась двумя новыми моделями, выпущенными эксклюзивно для российского рынка: с циферблатами глубокого синего и шоколадного цвета на соответствующих оттенков ремешках. Выпущенные ограниченной серией по 8 экземпляров каждая, часы будут доступны только в бутике CFB Rich Time в Смоленском пассаже.