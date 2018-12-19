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19.12.2018 / 17:28
Коллекция
Carl F. Bucherer выпустила две модели Manero Tourbillon Double Peripheral только для российского рынка
Модели Manero Tourbillon Double Peripheral с синим и шоколадным циферблатами. Фото: Carl F. Bucherer
Модели Manero Tourbillon Double Peripheral с синим и шоколадным циферблатами. Фото: Carl F. Bucherer

Весной этого года часовая мануфактура Carl F. Bucherer презентовала модель Manero Tourbillon Double Peripheral: новый шедевр, в котором впервые представлена комбинация периферического автоподзавода и парящего турбийона. Другие отличительные особенности часов - помимо уникального механизма - сертификация калибра в Швейцарском институте хронометрии (COSC) и функция остановки секундной стрелки турбийона.

И вот, в декабре коллекция Manero Tourbillon Double Peripheral пополнилась двумя новыми моделями, выпущенными эксклюзивно для российского рынка: с циферблатами глубокого синего и шоколадного цвета на соответствующих оттенков ремешках. Выпущенные ограниченной серией по 8 экземпляров каждая, часы будут доступны только в бутике CFB Rich Time в Смоленском пассаже.

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