Дырявый "Заслон": спасет ли украинская активная защита турецкие танки

Украина, испытывающая серьезные проблемы с серийным производством комплексов активной защиты "Заслон-Л", решила снова попытать счастья на стороне.

Стало известно, что эту "высокотехнологичную разработку" предложили Турции. Состоящие на вооружении этой страны танки американского производства М60 несут большие потери в Сирии. Боевикам неоднократно удавалось уничтожать даже модернизированные при помощи Израиля машины с усиленной броней.

Турецкая оборонная промышленность в настоящее время самостоятельно проводит разработки комплексов активной защиты, которые должны быть применены на основных боевых танках Altay. Но, по всей видимости, появившиеся в ходе работ проблемы до сих пор полностью не решены.

The 100-Day Action Plan

We will integrate Akkor PULAT system to protect 40 units of M60TM tank against anti-tank ammunition pic.twitter.com/09wuUfDHLx — SSB (@SSB_Eng) 4 августа 2018 г.

В то же время обстановка требует максимально скорой модернизации имеющегося парка бронетехники. Поэтому турецкие компании обратили внимание на украинские разработки, которые привычно отличаются демпинговыми ценами.

Напомним, что "Заслон-Л" создан на основе старых разработок 70-80 гг. Даже внешне он очень напоминает советский КАЗ "Дождь". Разработчикам, стряхнувшим пыль с чужих чертежей, якобы, удалось научить комплекс перехватывать противотанковые ракеты, реактивные гранаты и даже, как утверждается, бронебойные подкалиберные снаряды.

Российские специалисты скептически относятся к украинским заявлениям, считая их сильно преувеличенными в рекламных целям. По их мнению, если "Заслон" и способен хорошо сбивать ракеты и гранаты, то только в тепличных полигонных условиях. Что касается нейтрализации артиллерийских снарядов, то против них он совершенно бессилен.

Этот КАЗ предлагался украинской армии, но из-за финансовых проблем закупки не состоялись. До недавнего времени особых успехов не было и на международных рынках вооружений, хотя "Заслон" испытывался в ряде государств.

Поэтому контракт с Турцией можно считать первым украинским успехом. Как сообщали украинские источники, в частности Defense Express, комплекс активной защиты будет выпускаться в Турции по лицензии под названием Pulat. Планировалось, что до конца 2018 года 40 танков М60 получат такой КАЗ. Между тем информации об успешной реализации контакта пока нет.