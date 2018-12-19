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19.12.2018,  
15:20
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Дырявый "Заслон": спасет ли украинская активная защита турецкие танки

Украина, испытывающая серьезные проблемы с серийным производством комплексов активной защиты "Заслон-Л", решила снова попытать счастья на стороне.
Фото: TSgt Jim Pearson / U.S. National Archives Фото: TSgt Jim Pearson / U.S. National Archives
Фото: TSgt Jim Pearson / U.S. National Archives

Стало известно, что эту "высокотехнологичную разработку" предложили Турции. Состоящие на вооружении этой страны танки американского производства М60 несут большие потери в Сирии. Боевикам неоднократно удавалось уничтожать даже модернизированные при помощи Израиля машины с усиленной броней.

Турецкая оборонная промышленность в настоящее время самостоятельно проводит разработки комплексов активной защиты, которые должны быть применены на основных боевых танках Altay. Но, по всей видимости, появившиеся в ходе работ проблемы до сих пор полностью не решены.

В то же время обстановка требует максимально скорой модернизации имеющегося парка бронетехники. Поэтому турецкие компании обратили внимание на украинские разработки, которые привычно отличаются демпинговыми ценами.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Напомним, что "Заслон-Л" создан на основе старых разработок 70-80 гг. Даже внешне он очень напоминает советский КАЗ "Дождь". Разработчикам, стряхнувшим пыль с чужих чертежей, якобы, удалось научить комплекс перехватывать противотанковые ракеты, реактивные гранаты и даже, как утверждается, бронебойные подкалиберные снаряды.

Российские специалисты скептически относятся к украинским заявлениям, считая их сильно преувеличенными в рекламных целям. По их мнению, если "Заслон" и способен хорошо сбивать ракеты и гранаты, то только в тепличных полигонных условиях. Что касается нейтрализации артиллерийских снарядов, то против них он совершенно бессилен.

Этот КАЗ предлагался украинской армии, но из-за финансовых проблем закупки не состоялись. До недавнего времени особых успехов не было и на международных рынках вооружений, хотя "Заслон" испытывался в ряде государств.

Поэтому контракт с Турцией можно считать первым украинским успехом. Как сообщали украинские источники, в частности Defense Express, комплекс активной защиты будет выпускаться в Турции по лицензии под названием Pulat. Планировалось, что до конца 2018 года 40 танков М60 получат такой КАЗ. Между тем информации об успешной реализации контакта пока нет.

Модуль комплекса "Заслон". Фото: VoidWanderer / wikimedia.org
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