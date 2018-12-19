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19.12.2018 12:15
Рубрика: В мире

Financial Times назвала Сороса "человеком года"

Текст: Юрий Когалов
Фото: Илья Матусихис/РИА Новости Фото: Илья Матусихис/РИА Новости
Фото: Илья Матусихис/РИА Новости

Британская газета Financial Times назвала американского финансиста Джорджа Сороса "человеком года". Выбор был определен его "активной позицией и либеральным видением мира", отмечает издание.

Звание "человек года" присуждается газетой за определенные достижения, в случае с Соросом - за те "ценности, которые он представляет". "На протяжении более трех десятилетий Сорос при помощи филантропии борется с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью. Своей приверженностью к открытости, свободе СМИ и защите прав человека на протяжении долгого времени он вызывает гнев авторитарных режимов и популистов, которые продолжают укреплять свое положение, особенно в Европе", - отмечает Financial Times.

Фото: AP Photo/Hasan Jamali
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В Венгрии, в стране, в которой родился Сорос, финансиста открыто называют врагом государства за его призывы к отстранению от власти действующего правительства республики и лобби массового размещения там беженцев, что идет вразрез с политикой консервативной правящей партии Фидес. Созданный им в Будапеште университет пригрозили лишить лицензии. Руководство учебного заведения уже объявило о переезде в Вену.

Еще весной 2017 года премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил структуры американского бизнесмена во вмешательстве во внутренние дела республики и попытке влиять на них через общественное мнение, в том числе - образовательные программы. Тогда правительство внесло в парламент законопроект, регламентирующий деятельность иностранных учебных заведений. Согласно новым требованиям, каждый такой вуз должен иметь филиал в стране регистрации. У Центрально-Европейского университета, выдающего дипломы венгерского и американского образцов, отделения в США не было.

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