Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.12.2018,  
14:49
Текст:  Тимур Алимов

"Искандер" назвали кошмаром для любой системы ПРО

Непревзойденной никем в мире ракетной системой и кошмаром для любых средств ПРО назвали российский комплекс "Искандер" во Вьетнаме.

Поводом для публикации с заголовком "Российская ракета №1 поражает цель в мгновенье ока" стала информация об учебных стрельбах, проведенных в Астраханской области.

Фото: Министерство обороны РФ
Подводный крейсер "Князь Владимир" запустит "Булаву" осенью 2019 года

Оперативно-тактическая ударная система может в считанные минуты уничтожать две разные цели. Стартовая масса ракеты "Искандер-М" - 3,8 тонны, вес боеголовки 480 килограммов.

- Комплекс очень эффективно разрушает стационарные военные объекты противника, такие как аэропорты, склады, командные центры. Каждый "Искандер-М" обычно несет две ракеты, - пишет военный обозреватель Vnmedia Дань Кхань.

Но главной особенностью российской системы, по мнению автора, является невозможность ее перехвата и контроля в течение всего полета.

Дело в стелс-технологиях, которые применяются в ракетах комплексов "Искандер-М". Благодаря специально разработанным радиопоглощающим материалам и системе оперативного управления радары противника не могут обнаружить ракету.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Комплекс "Искандер-М" доказал свою эффективность в Сирии

Кроме того, расчеты даже для гипотетического перехвата затрудняются из-за высокой скорости на разгонном участке.

- Баллистическая ракета может запускаться со скоростью более двух километров в секунду, что в шесть-семь раз превышает скорость звука. Дальность действия комплекса до 500 километров, а его полезная нагрузка составляет около 700 килограммов. С такими характеристиками российские "Искандеры" - кошмар для любой системы ПРО, - написал обозреватель.

Кхань также отмечает, что, по мнению американских военных экспертов, всего несколько "Искандеров" способны изменить баланс сил в любом региональном конфликте. А потому США опасаются, что многие государства приобретают этот мощный комплекс.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: Ernst Vikne/wikipedia.org
Видео: ВВС Швеции в честь Рождества пролетят "елочкой" 11:58
США признали беззащитность перед российским гиперзвуковым оружием 18.12.2018
В российские войска поступят новые "Ярсы" 17.12.2018
вооружение России
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Российским истребителям устроили пышную встречу в Китае 10:28
Разрушитель: в США вспомнили про самый мощный российский миномет 21.11.2018
Чем ответят США на новое оружие, созданное в России 26.09.2018