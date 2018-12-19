Год назад 100-летний Николай Дорофеевич рассказывал "Родине", как со своей колонной боевых машин прорывался из окружения под Харьковом, как выбивали врага из села Веселого...

Потом мы виделись в феврале - и наш герой вспоминал начало Сталинградской битвы. Как мощным залпом "Катюш" опрокинули фашистов. Как буквально собой согревали моторы "Студебекеров" в злые морозы.

Но в гостях у Николая Дорофеевича, его дочери Елены Николаевны и правнучки Ирины, которая записала за прадедом его воспоминания, всегда было тепло. Говорили не только про войну - про Антона Чехова, Николая Чернышевского. Слушали стихи Ивана Франко в исполнении генерал-майора Кравца - он родился на Украине.

- Лена! Чай, угощение, - всякий раз напоминал он дочери. Хотя она и так собирала на стол.

23 февраля, 9 мая - праздники мы встречали вместе.

- Одна журналистка спросила меня как-то, убивал ли я немцев, - вспоминал Николай Кравец, который только на Белгородско-Харьковском направлении подбил и сжег почти полсотни танков и автомашин противника. - Я ей ничего не ответил. Наверное, потому что трудно понять, что переживает человек на войне...

Он не дожил до 101-го дня рождения совсем немного. До последнего дня был в памяти и общался с родными. А потом... Потом просто остановилось сердце.

- Папы не стало 11 октября, - сказала Елена Николаевна, которой мы позвонили сегодня. Хотели поздравить и ее, и Николая Дорофеевича, как это было в прошлом году. Прийти в гости и услышать: "Лена! Чай!"

Николая Кравца похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Сегодня - первый день рождения без него.

Вечная память!