Закон Красноярского края от 17 декабря 2018 года № 6-2296 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета ТФОМС Красноярского края

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее - ТФОМС Красноярского края) на 2019 год:

а) общий объем прогнозируемых доходов бюджета ТФОМС Красноярского края в сумме 53128092,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 52266692,5 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета ТФОМС Красноярского края в сумме 53128092,5 тыс. рублей;

в) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Красноярского края (приложение 1).

2. Утвердить основные характеристики бюджета ТФОМС Красноярского края на плановый период 2020 и 2021 годов:

а) общий объем прогнозируемых доходов бюджета ТФОМС Красноярского края на 2020 год в сумме 57099850,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 56238450,9 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 60796106,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 59934706,5 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета ТФОМС Красноярского края на 2020 год в сумме 57099850,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 60796106,5 тыс. рублей;

в) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Красноярского края на 2020 и 2021 годы не планируются (приложение 1).

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета ТФОМС Красноярского края и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Красноярского края

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 2) и перечень главных администраторов доходов бюджета ТФОМС Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 3).

Статья 3. Доходы бюджета ТФОМС Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Установить, что доходы бюджета ТФОМС Красноярского края на 2019 год (приложение 4) и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 5) формируются за счет межбюджетных трансфертов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Расходы бюджета ТФОМС Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Установить расходы бюджета ТФОМС Красноярского края по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год (приложение 6) и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 7).

Статья 5. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС Красноярского края, получаемых в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в 2019 году (приложение 8) и плановом периоде 2020 и 2021 годов (приложение 9).

2. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования направляются в форме субвенции на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае в 2019 году в сумме 52266692,5 тыс. рублей и плановом периоде: в 2020 году в сумме 56238450,9 тыс. рублей и 2021 году в сумме 59934706,5 тыс. рублей.

3. Установить, что прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, направляются на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 750000,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 6. Территориальная программа обязательного медицинского страхования

Установить, что медицинская помощь и ее оплата через систему обязательного медицинского страхования предоставляются в объеме и на условиях территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Объем и условия территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов определяются Правительством Красноярского края.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Нормированный страховой запас ТФОМС Красноярского края

1. Установить нормированный страховой запас ТФОМС Красноярского края (далее - нормированный страховой запас) на 2019 год в размере 2720494,3 тыс. рублей, на 2020 год - 3285673,7 тыс. рублей, на 2021 год - 3682982,4 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

а) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов путем предоставления страховой медицинской организации в порядке, установленном статьей 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", недостающих для оплаты медицинской помощи средств в случае превышения установленного для страховой медицинской организации объема средств на оплату медицинской помощи в связи с повышенной заболеваемостью, увеличением тарифов на оплату медицинской помощи, количества застрахованных лиц и (или) изменением их структуры по полу и возрасту;

б) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной на территориях других субъектов Российской Федерации лицам, застрахованным на территории Красноярского края, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

в) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

г) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Средства нормированного страхового запаса предоставляются ТФОМС Красноярского края медицинским организациям, подведомственным исполнительным органам государственной власти Красноярского края и оказывающим первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае.

3. Средства нормированного страхового запаса учитываются на счете по учету средств обязательного медицинского страхования. Объем средств нормированного страхового запаса включается в общий объем средств финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета ТФОМС Красноярского края

1. Установить, что страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения перечисляются министерством здравоохранения Красноярского края за счет средств краевого бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2019 году в сумме 18264136,3 тыс. рублей.

2. Установить, что в ходе исполнения настоящего Закона в соответствии с решениями директора ТФОМС Красноярского края дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ТФОМС Красноярского края без внесения изменений в настоящий Закон по следующим основаниям:

а) в случае поступления средств на счет ТФОМС Красноярского края по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного настоящим Законом, с последующим направлением на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

б) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии, полученной в текущем финансовом году, в пределах общего объема бюджетных ассигнований при условии увеличения бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не более чем на 10 процентов.

3. Установить, что расходы, предусмотренные в бюджете ТФОМС Красноярского края на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, включают средства на повышение размеров оплаты труда работников ТФОМС Красноярского края с 1 октября 2019 года на 4,3 процента.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Красноярского края А.В.Усс

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