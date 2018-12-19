Закон Красноярского края от 17 декабря 2018 года № 6-2299 "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета в сумме 223 698 785,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме 237 145 136,2 тыс. рублей;

3) дефицит краевого бюджета в сумме 13 446 350,8 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета в сумме 13 446 350,8 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2020 год в сумме 222 878 932,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 229 355 428,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2020 год в сумме 231 770 027,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 233 996,4 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 229 355 428,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 814 949,8 тыс. рублей;

3) дефицит краевого бюджета на 2020 год в сумме 8 891 095,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на 2020 год в сумме 8 891 095,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2. Главные администраторы доходов краевого бюджета и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Утвердить доходы краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов расходов краевого бюджета по бюджетной классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расходов краевого бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Красноярского края и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства Красноярского края

Утвердить общий объем средств краевого бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Красноярского края на 2019 год в сумме 8 933 618,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 9 153 372,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 9 278 340,3 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи краевого бюджета в 2019 году

Установить, что министр финансов Красноярского края вправе в ходе исполнения настоящего Закона вносить изменения в сводную бюджетную роспись краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов без внесения изменений в настоящий Закон:

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых краевыми казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управление краевым казенным учреждениям), осуществляемой краевыми казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим Законом и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности краевых казенных учреждений и направленных на обеспечение деятельности данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

2) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых краевыми казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управление краевым казенным учреждениям), осуществляемой краевыми казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2019 года, которые направляются на обеспечение деятельности данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

3) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов государственной власти и иных государственных органов Красноярского края, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Законом на обеспечение их деятельности;

4) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания краевых государственных учреждений, перераспределения объема оказываемых государственных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых государственных функций и численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Законом на обеспечение их деятельности;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, предусмотренных краевому бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края;

6) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных краевым бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Законом по главному распорядителю средств краевого бюджета краевым бюджетным или автономным учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания;

8) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов, и (или) правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

9) в случае перераспределения между главными распорядителями средств краевого бюджета бюджетных ассигнований на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств федерального бюджета, в пределах объема соответствующих межбюджетных трансфертов;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств Красноярского края, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета, включая новые расходные обязательства;

11) на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов государственных внебюджетных фондов, имеющих целевое назначение, которые направляются в 2019 году на те же цели;

12) на сумму средств, передаваемых Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на осуществление отдельных целевых расходов;

13) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Законом для финансирования мероприятий в рамках одной государственной программы Красноярского края, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;

14) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету муниципального образования края настоящим Законом, в случае перераспределения сумм указанных субвенций;

15) в пределах объема соответствующей субвенции, предусмотренной настоящим Законом, в случае перераспределения суммы указанной субвенции между муниципальными образованиями края;

16) в пределах общего объема соответствующей субвенции, предусмотренной настоящим Законом, после распределения на те же цели не распределенного между муниципальными образованиями края остатка средств субвенции;

17) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам, в пределах общего объема расходов, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета;

18) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства краевого бюджета, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета;

19) в случае принятия решения о сокращении межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам, при несоблюдении соответствующими органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, а также при нарушении предельных значений дефицита местного бюджета, муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

20) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации;

21) по главным распорядителям средств краевого бюджета и муниципальным образованиям края с соответствующим увеличением объема средств субвенций, субсидий, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета,-на сумму средств, предусмотренных настоящим Законом для финансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда).

Порядок предоставления и распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), устанавливаются Правительством Красноярского края;

22) по главным распорядителям средств краевого бюджета и муниципальным образованиям края с соответствующим увеличением объема средств субвенций, субсидий, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета,-на сумму средств, предусмотренных настоящим Законом для финансирования расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка).

Порядок предоставления и распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), устанавливаются Правительством Красноярского края;

23) по главным распорядителям средств краевого бюджета и муниципальным образованиям края с соответствующим увеличением объема средств субвенций, субсидий, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета,-на сумму средств, предусмотренных настоящим Законом для финансирования расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда.

Порядки предоставления и распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, устанавливаются Правительством Красноярского края;

24) по главным распорядителям средств краевого бюджета с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований, предоставляемых из краевого бюджета,-на сумму средств, предусмотренных настоящим Законом для финансирования расходов на реализацию мероприятий национальных (федеральных) проектов (программ).

Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) и распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий национальных (федеральных) проектов (программ) устанавливаются Правительством Красноярского края.

Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности края, и должностных окладов государственных гражданских служащих края

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, размеры должностных окладов по должностям государственной гражданской службы Красноярского края, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 годах, увеличиваются (индексируются):

в 2019 году на 4,3 процента с 1 октября 2019 года;

в плановом периоде 2020-2021 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная численность государственных гражданских служащих края

Общая предельная штатная численность государственных гражданских служащих Красноярского края, принятая к финансовому обеспечению в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов, составляет 4 061 штатную единицу, в том числе предельная штатная численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Красноярского края и Администрации Губернатора Красноярского края - 3 704 штатные единицы.

Статья 9. Темп роста доходов муниципальных служащих отдельных муниципальных образований края

Установить в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов темп роста доходов муниципальных служащих муниципальных образований края, расположенных на территории муниципальных районов, площадь которых превышает 800 тыс. кв. км, и муниципальных образований края, расположенных на территории муниципальных районов с плотностью населения менее 0,025 человека на 1 кв. км, используемый для исчисления увеличения ежемесячного денежного поощрения указанной категории лиц в соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 29 декабря 2007 года № 512-п "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих", в размере, равном 1, дополнительно к темпам роста доходов, установленным в 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 годах.

Статья 10. Индексация заработной платы работников краевых государственных учреждений

Заработная плата работников краевых государственных учреждений за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется):

в 2019 году на 4,3 процента с 1 октября 2019 года;

в плановом периоде 2020-2021 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 11. Об индексации отдельных расходных обязательств Красноярского края

Установить размер индексации расходных обязательств Красноярского края, индексация которых предусмотрена законами Красноярского края, за исключением денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности края, должностных окладов государственных гражданских служащих края, заработной платы работников краевых государственных учреждений, а также случаев, указанных в абзаце втором настоящей статьи, в 2019 году - 1,039, в плановом периоде 2020-2021 годов - 1,0.

Установить, что в 2019 году индексация расходных обязательств Красноярского края, которая предусмотрена статьями 16 и 18.1 Закона края от 26 июня 2014 года № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае", осуществляется с 1 сентября 2019 года в размере 1,043, в плановом периоде 2020-2021 годов - 1,0.

Статья 12. Особенности использования средств, получаемых краевыми казенными учреждениями в 2019 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управление краевым казенным учреждениям, от платных услуг, оказываемых краевыми казенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой краевыми казенными учреждениями (далее по тексту статьи-доходы от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности), направляются в пределах сумм, фактически поступивших в доход краевого бюджета и отраженных на лицевых счетах краевых казенных учреждений, на обеспечение их деятельности в соответствии с бюджетной сметой.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества используются на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих расходов, увеличения стоимости основных средств и увеличения стоимости материальных запасов.

3. В целях использования доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности краевые казенные учреждения ежемесячно до 22-го числа месяца, предшествующего планируемому, направляют информацию главным распорядителям средств краевого бюджета о фактическом их поступлении.

Информация представляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года с указанием поступлений в текущем месяце.

Главные распорядители средств краевого бюджета на основании информации о фактическом поступлении доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности ежемесячно до 28-го числа месяца, предшествующего планируемому, формируют заявки на финансирование на очередной месяц с указанием даты предполагаемого финансирования.

Зачисление денежных средств осуществляется на лицевые счета соответствующих краевых казенных учреждений, открытые им в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии с заявками на финансирование по датам предполагаемого финансирования.

Статья 13. Особенности исполнения краевого бюджета в 2019 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.

2. Остатки средств краевого бюджета на 1 января 2019 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения краевого бюджета в 2019 году, а также на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Красноярского края государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключением государственных контрактов, предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты краевой собственности), подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществления заказчиком до 1 февраля 2019 года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по данным государственным контрактам в установленном законодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета по расходам на 2019 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2019 года главными распорядителями средств краевого бюджета в министерство финансов Красноярского края.

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2019 года обязательствам (за исключением обязательств по государственным контрактам, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи), производится главными распорядителями средств краевого бюджета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2019 год.

4. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, в области жилищно-коммунального хозяйства, предоставляемые из краевого бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на сумму от 100 000,0 тыс. рублей перечисляются на лицевые счета, открытые в министерстве финансов Красноярского края в установленном им порядке.

Операции по зачислению и списанию средств субсидий на счетах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, отражаются на лицевых счетах в порядке, установленном министерством финансов Красноярского края.

Положения настоящего пункта не распространяются на некоммерческие организации, учредителем которых является Красноярский край совместно с иными публично-правовыми образованиями.

Статья 14 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований края

1. Направить:

1) дотации бюджетам муниципальных образований края на 2019 в сумме 17 877 985,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 17 729 807,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 17 581 391,1 тыс. рублей;

2) субвенции бюджетам муниципальных образований края на 2019 год в сумме 53 258 584,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 53 025 032,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 53 024 802,0 тыс. рублей;

3) субсидии бюджетам муниципальных образований края на 2019 год в сумме 20 355 539,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 16 642 796,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 14 354 165,9 тыс. рублей;

4) иные межбюджетные трансферты на 2019 год в сумме 300 691,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 99 625,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 99 625,0 тыс. рублей, в том числе:

иные межбюджетные трансферты за содействие развитию налогового потенциала в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 50 000,0 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 2019 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 25 000,0 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов подготовки учителей на вакантные должности в общеобразовательных организациях в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 1 625,0 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ, направленных на развитие сельских территорий, в 2019 году в сумме 125 066,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку отрасли культуры в 2019 году в сумме 5 200,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на поддержку самообложения граждан в городских и сельских поселениях в 2019 году в сумме 2 000,0 тыс. рублей, в 2020-2021 годах в сумме 3 000,0 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты за совершенствование территориальной организации местного самоуправления в 2019 году в сумме 25 000,0 тыс. рублей, в 2020-2021 годах в сумме 20 000,0 тыс. рублей ежегодно;

иные межбюджетные трансферты на приобретение транспорта в 2019 году в сумме 41 800,0 тыс. рублей.

Порядок предоставления, распределения и расходования средств межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим подпунктом, устанавливается Правительством Красноярского края, если иное не предусмотрено законами края.

2. Утвердить распределение:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения устанавливается в размере 291,9 рубля на человека;

2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) устанавливается в размере 0,8;

3) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований края на 2019 год согласно приложению 10 и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону;

4) дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований края, на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону;

5) субвенций бюджетам муниципальных образований края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложениям 13-42 к настоящему Закону.

Не распределенные между муниципальными образованиями края субвенции на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложениям 17, 22 к настоящему Закону могут быть распределены Правительством Красноярского края или уполномоченным им органом исполнительной власти Красноярского края между муниципальными образованиями края на те же цели в процессе исполнения краевого бюджета без внесения изменения в настоящий Закон, в порядке, установленном Правительством Красноярского края;

6) субсидий бюджетам муниципальных образований края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложениям 44-48 к настоящему Закону.

3. Утвердить:

1) методику распределения, порядок и условия предоставления в 2019 году дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований края согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) методики распределения субвенций бюджетам муниципальных образований края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 43 к настоящему Закону;

3) методику распределения, порядок и условия предоставления в 2019 году субсидий бюджетам муниципальных образований края на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных обязательств согласно приложению 47 к настоящему Закону.

Статья 15. Размеры дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

Установить размеры дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и методику их определения согласно приложению 49 к настоящему Закону.

Статья 16. Субсидии краевому бюджету из местных бюджетов

1. Установить, что в доходах краевого бюджета учитываются субсидии, перечисляемые краевому бюджету из местных бюджетов в соответствии с Законом края от 10 июля 2007 года № 2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае", в 2019 году в сумме 100 066,0 тыс. рублей.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи субсидии предусматриваются в бюджетах соответствующих поселений на 2019 год.

Статья 17. Нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края и бюджетами муниципальных образований края

Установить нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края и бюджетами муниципальных образований края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 50 к настоящему Закону.

Статья 18. Предоставление бюджетных кредитов, условия реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту

1. Правительство Красноярского края вправе выдавать бюджетам муниципальных районов (городских округов) края бюджетные кредиты без предоставления муниципальными образованиями края обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентов и иных платежей в 2019 году в общем размере не более 1 000 000,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2020-2021 годов в общем размере не более 1 000 000,0,0 тыс. рублей ежегодно на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджетов муниципальных образований края, на покрытие дефицитов местных бюджетов, а также на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. Предоставление бюджетам муниципальных районов (городских округов) края бюджетных кредитов осуществляется при условии принятия муниципальным образованием края обязательств по обеспечению возможности привлечения в бюджет муниципального образования края кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.

3. Правительство Красноярского края в установленном им порядке вправе принять решение о реструктуризации обязательств (задолженности) путем предоставления отсрочки исполнения обязательств по бюджетным кредитам, выданным из краевого бюджета в 2016-2019 годах в соответствии со статьей 19 Закона края от 2 декабря 2015 года № 9-3931 "О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов", статьей 19 Закона края от 8 декабря 2016 года № 2-195 "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов", статьей 20 Закона края от 30 ноября 2017 года № 4-1155 "О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов" и настоящей статьей, в пределах сроков, установленных бюджетным законодательством.

4. Реструктуризация обязательств (задолженности) муниципального образования края проводится при соблюдении следующих условий:

1) осуществление муниципальным образованием края возврата задолженности по бюджетному кредиту в установленный договором о предоставлении бюджетного кредита срок приведет к возникновению кассового разрыва (дефицита) в бюджете муниципального образования края;

2) принятие муниципальным образованием края обязательств по обеспечению возможности привлечения в бюджет муниципального образования края кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.

5. Установить плату за пользование указанными в пункте 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджетов муниципальных образований края, на покрытие дефицитов местных бюджетов-в размере 0,1 процента годовых;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

Статья 19. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий краевым государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий краевым государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края, в том числе принимаемыми в соответствии с законами края, регулирующими отношения по предоставлению из краевого бюджета средств государственной поддержки (субсидий) в соответствующей сфере экономической деятельности.

Статья 20. Реструктуризация задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей

1. Осуществить реструктуризацию задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей края перед краевым бюджетом в порядке, установленном Федеральным законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей".

2. Установить плату за реструктуризированную задолженность в размере 0,5 процента годовых от суммы отсроченной и (или) рассроченной задолженности.

Статья 21. Субсидии адвокатским образованиям

1. Предоставить субсидии адвокатским образованиям Красноярского края на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оплатой труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсацией их расходов на оказание такой помощи в соответствии с Законом края от 19 декабря 2013 года № 5-1990 "О бесплатной юридической помощи в Красноярском крае", в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 5 000,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Красноярского края.

Статья 22. Расходы на гранты

Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов средства краевого бюджета, предусмотренные главным распорядителям средств краевого бюджета, направляются:

1) на реализацию Закона края от 5 декабря 2013 года № 5-1908 "О краевых социальных грантах" агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края в 2019 году в сумме 51 588,0 тыс. рублей и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 54 588,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

на предоставление территориальных долгосрочных и краткосрочных грантов в 2019 году в сумме 41 050,0 тыс. рублей и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 43 050,0 тыс. рублей ежегодно;

на предоставление партнерских долгосрочных грантов в 2019 году в сумме 8 000,0 тыс. рублей и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 9 000,0 тыс. рублей ежегодно;

на проведение экспертизы представленных на конкурс социальных проектов, мониторинга и оценки результатов их реализации, оценки эффективности грантовой программы "Партнерство" в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 2 538,0 тыс. рублей ежегодно;

2) на реализацию Закона края от 19 декабря 2013 года № 5-1980 "О поддержке издательской деятельности и документальной кинематографии в Красноярском крае":

а) агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 10 000,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

на предоставление краевых грантов на осуществление издательских проектов для издания книг и иных материалов в печатной и электронной форме в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 9 900,0 тыс. рублей ежегодно;

на проведение экспертиз представленных на конкурс проектов и результатов их реализации, информационное обеспечение грантовой программы в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно;

б) министерством культуры Красноярского края в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 3 484,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

на предоставление краевых грантов на осуществление проектов документальной кинематографии в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 3 200,0 тыс. рублей ежегодно;

на проведение экспертиз представленных на конкурс проектов и результатов их реализации, информационное обеспечение грантовой программы в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 284,4 тыс. рублей ежегодно.

Статья 23. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Утвердить объем капитальных вложений в объекты государственной собственности в соответствии с перечнем строек и объектов согласно приложению 51 к настоящему Закону.

Статья 24. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями

Направить бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в 2019 году в сумме 154 630,2 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 37 192,9 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 67 898,8 тыс. рублей согласно приложению 52 к настоящему Закону.

Статья 25. Предельные размеры предоставления инвестиционных налоговых кредитов

Установить предельный размер предоставления инвестиционных налоговых кредитов по налогу на прибыль организаций в части сумм, подлежащих зачислению в краевой бюджет, и по региональным налогам в 2019 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

Статья 26. Дорожный фонд Красноярского края

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Красноярского края на 2019 год в сумме 13 229 106,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 12 627 223,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13 740 357,8 тыс. рублей.

2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Красноярского края налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в краевой бюджет, учитывается в 2019 году в сумме 923 200,0 тыс. рублей, в 2020-2021 годах в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 27. Резервный фонд Правительства Красноярского края

Установить, что в расходной части краевого бюджета предусматривается резервный фонд Правительства Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в сумме 500 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 28. Годовой объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Установить годовой объем бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 18 264 136,3 тыс. рублей ежегодно.

Статья 29. Дополнительное финансовое обеспечение переданных Российской Федерацией полномочий

Направить в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов средства краевого бюджета на дополнительное финансовое обеспечение переданных Российской Федерацией полномочий:

1) министерству лесного хозяйства Красноярского края:

а) на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров на землях лесного фонда на территории Красноярского края в 2019 году в сумме 542 549,5 тыс. рублей, в плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 229 477,1 тыс. рублей ежегодно;

б) на осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 7 553,8 тыс. рублей ежегодно;

в) на обеспечение деятельности министерства лесного хозяйства Красноярского края в целях осуществления переданных полномочий в области лесных отношений в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 4 554,1 тыс. рублей ежегодно;

2) министерству экологии и рационального природопользования Красноярского края:

а) на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в том числе:

на заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе организация и проведение аукционов на право заключения таких соглашений, выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации), осуществление федерального государственного охотничьего надзора на территории Красноярского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, в 2019 году в сумме 51 973,5 тыс. рублей, в плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 33 293,6 тыс. рублей ежегодно;

б) на регулирование численности объектов животного мира в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 1 757,0 тыс. рублей ежегодно;

3) министерству образования Красноярского края на осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 4 785,0 тыс. рублей ежегодно;

4) агентству записи актов гражданского состояния Красноярского края на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в 2019 году в сумме 8 554,0 тыс. рублей.

Статья 30. Государственные внутренние заимствования Красноярского края

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 53 к настоящему Закону.

2. Министерство финансов Красноярского края от имени Красноярского края вправе в пределах сумм, определенных в программе государственных внутренних заимствований Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, осуществить эмиссию государственных облигаций Красноярского края с купонным доходом на следующих условиях:

1) срок обращения - до 10 лет;

2) размещение государственных облигаций Красноярского края среди юридических и физических лиц осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Красноярского края без ограничений.

Эмиссия государственных облигаций Красноярского края осуществляется выпусками.

Погашение и все расчеты по государственным облигациям Красноярского края осуществляются денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Министерство финансов Красноярского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края вправе привлекать финансовые организации для оказания услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3. Министерство финансов Красноярского края от имени Красноярского края вправе привлекать кредиты кредитных организаций в целях покрытия дефицита краевого бюджета и погашения государственных долговых обязательств края в пределах сумм, установленных программой государственных внутренних заимствований Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Плата за пользование кредитами кредитных организаций определяется в соответствии с действующим законодательством.

4. Установить, что однократное привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах краевого бюджета, предоставляемого Российской Федерацией за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета, в пределах сумм, установленных программой государственных внутренних заимствований Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, не может превышать одной двенадцатой утвержденного общего объема доходов краевого бюджета на соответствующий финансовый год, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Статья 31. Государственный внутренний долг Красноярского края

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Красноярского края по долговым обязательствам Красноярского края:

на 1 января 2020 года в сумме 130 480 123,9 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Красноярского края 3 234,8 тыс. рублей;

на 1 января 2021 года в сумме 138 836 123,9 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Красноярского края 3 234,8 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года в сумме 137 777 404,3 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Красноярского края 3 234,8 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем государственного долга Красноярского края в сумме:

198 603 504,2 тыс. рублей на 2019 год;

204 265 621,5 тыс. рублей на 2020 год;

214 379 556,0 тыс. рублей на 2021 год.

3. Утвердить программу государственных гарантий Красноярского края в валюте Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 54 к настоящему Закону.

Статья 32. Ставка почасовой оплаты независимых экспертов

Установить ставку почасовой оплаты труда независимых экспертов, входящих в состав образуемых государственными органами Красноярского края аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Красноярского края и урегулированию конфликта интересов, на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в размере 128 рублей ежегодно.

Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Губернатор Красноярского края А.В.Усс

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