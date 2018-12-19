Land Rover показал тизер нового Defender

Компания Land Rover разместила на своей официальной странице в Facebook тизер внедорожника Defender нового поколения.

На снимке изображен профиль автомобиля в камуфляже, въезжающего в трейлер. Фото сопровождается надписью "Не вскрывать до 2019 года". Это явное указание на дату официальной премьеры. В то же время британская компания сообщила, что 27 декабря распространит новую порцию информации о долгожданной новинке.

Напомним, что ранее в Сети уже появлялись фото младшего внедорожника новой генерации в разных ракурсах. Судя по этим снимкам, автомобиль сохранит знакомые пропорции, большую габаритную высоту и коробчатый кузов с длинным капотом. Известно также, что новинка лишится рамной конструкции кузова и обзаведется независимыми конструкциями подвесок (они хорошо видны на некоторых фото), что сулит серьезный прогресс в плане управляемости.

Анонсированы дизельные и бензиновые моторы семейства Ingenium, гибридные силовые установки на их основе, а также исполнения со стандартной и удлиненной колесными базами. Не исключено появление версий со съемной крышей и удлиненный вариант с кузовом пикап.

Высокий уровень проходимости будет достигнут в том числе и за счет электронных систем, позаимствованных у старших моделей Discovery Sport и Discovery. Выпуск новых Defender планируется наладить на заводе в Нитре (Словакия). Старт продаж намечен на 2020 год.