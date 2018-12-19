МИД: Москва решительно отвергает обвинения США в нарушении ДРСМД

Россия решительно отвергает американские голословные обвинения в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). За пять лет обсуждения этой проблемы США так и не предъявили ни одного конкретного доказательства вины России.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсантъ". Он подчеркнул, что Россия не производила и не испытывала ракетные вооружения, попадающие под Договор и имеющие запрещенную по нему дальность. "Это в полной мере относится и к ракете 9М729, четкое указание на которую нам пришлось буквально вытягивать из США в течение нескольких лет", - рассказал Рябков.

По мнению замглавы МИД, США занимаются вызывающим передергиванием ситуации, и наблюдать это можно в информационных справках на сайте Госдепартамента, где, в частности, утверждается, что Россия постоянно меняет свою историю. "Но чтобы поменять историю, ее надо сначала сформулировать. А мы, на протяжении нескольких лет не могли добиться истории США. Как только мы услышали, о какой ракете идет речь, мы передали американцам информацию о том, что в этой связи делалось и что не делалось", - отметил Рябков.

Он рассказал, что в Вашингтоне не торопились и с ответом на неоднократные просьбы РФ назвать те испытательные пуски, которые вызвали у США озабоченность. Добиваться ответа пришлось в течение пяти лет, но соответствующие даты были переданы только за пять дней до объявления о намерении США выйти из Договора. "Этим американцы продемонстрировали полное отсутствие заинтересованности в прояснении данного вопроса. Пять лет они просто тянули время и целенаправленно заводили ситуацию в тупик", - подчеркнул Рябков.

О выходе из ДРСМД президент США Дональд Трамп заявил 20 октября, обвинив Россию в нарушении соглашения. Чуть позже глава Белого дома также предупредил, что США планируют наращивать свой ядерный арсенал.

НАТО в начале декабря заявил, что Россия нарушила условия ДРСМД, разрабатывая ракетную систему 9М729. Госдеп США предложил отказаться от этой ракеты или модифицировать ее. Также американская сторона пригрозила, что выйдет из ДРСМД, если Россия не вернется к исполнению условий договора в течение 60 дней.

В пятницу Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Документ призывает Россию и США продолжить консультации по вопросу о соблюдении обязательств по Договору РСМД.