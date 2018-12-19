Петербурженка протаранила охранный пост новой футбольной арены

Жительница Петербурга десять суток проведет под арестом за наезд на пост охраны нового футбольного стадиона на Петроградской стороне. Девушка влетела в конструкцию на арендованном автомобиле и по сообщениям очевидцев, выглядела при этом нетрезвой.

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечают, что у 19-летней горожанки, находившейся за рулем, в принципе нет водительских прав.

Поэтому к девушке и была применена такая мера как административный арест.

Тем не менее, точку в этой истории ставить пока рано. Госавтоинспекторы продолжают проверку.