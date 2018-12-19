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19.12.2018,  
11:00
Текст:  Светлана Цыганкова

Подводный крейсер "Князь Владимир" запустит "Булаву" осенью 2019 года

Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

Головной подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Владимир" в рамках государственных испытаний проведет контрольный запуск баллистической ракеты "Булава" осенью 2019 года. Запуск произойдет из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.

Фото: Олег Кулешов
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Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Пока неизвестно, каким будет запуск - одиночным или залповым. И уже после этих госиспытаний "Князь Владимир" станут готовить к передаче Военно-морскому флоту России. Пока же подводная лодка проходит заводские ходовые испытания.

Как сказал раннее генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, предполагается, что ходовые государственные испытания закончат к концу 2018 года.

"Князь Владимир" - головная атомная подводная лодка стратегического назначения, шифр "Борей-А". Относится к четвертому поколению. Заложена в 2012 году, спущена на воду в конце 2017-го. Водоизмещение подводное - 24 тысячи тонн. Длина - 179 метров, ширина - 13,5. На вооружении - 16 баллистических ракет "Булава". Экипаж подлодки "Князь Владимир" уже сформирован. Командир корабля Владислав Дружинин по традиции разбил бутылку шампанского о борт ракетоносца при его спуске на воду.

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