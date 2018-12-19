Президент РСПП: Бизнес не будут понуждать к инвестициям

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что бизнес не будут понуждать к инвестициям в рамках так называемой "инициативы Белоусова".

- Речи о том, что привлечение частных инвесторов будет принудительным, не идет. Речь идет о том, как сделать проекты привлекательными для бизнеса. Для этого должны быть созданы нормальные коммерческие условия, такова позиция бизнеса, и отхода от нее не будет, - заявил на пресс-завтраке с журналистами Шохин.

По его словам, в этом и кроется основная проблема. Из 941 проекта, представленного органами власти в качестве приоритетных для привлечения частных инвестиций, только 160 имеют просчитанное финансово-экономическое обоснование. Это выяснилось, когда ВЭБ и РФПИ проанализировали весь массив проектов с точки зрения стандартных инструментов финансовой модели. Остальные проекты, по словам Шохина, - это скорее инвестиционные ожидания госорганов. Но и из 160 проектов далеко не все просчитаны настолько, чтобы можно было приступить к их реализации в ближайшее время.

- Когда мы в последний раз собирали рабочую группу, было 12 проработанных и 8 почти проработанных проектов. Еще около 10 проектов, если использовать "светофорную" терминологию, были в "красной зоне", с ожиданием, что сигнал вот-вот переключится. Я думаю, что в первом квартале будущего года первая пара проектов из этого списка будут готовы настолько, что мы сможем определиться, какие компании и на каких условиях подключатся к их реализации, - сказал Шохин.

О том, что это за проекты, президент РСПП и сопредседатель рабочей группы по формированию перечня инвестпроектов говорить подробно не стал. Обмолвился лишь, что среди них будут проекты в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, которые подразумевают общий объем инвестиций в 6,2 миллиарда рублей, половину из которых по задумке должен вложить бизнес. Но пока не ясно, на какой составляющей плана будет сделан акцент - на развитии высокоскоростных пассажирских или грузовых перевозок. Чтобы определиться с этим, нужно политическое решение, считает Шохин.

До конца года рабочей группе нужно определиться с конкретными формами господдержки при реализации каждого проекта. Это может быть СПИК или СПИК 2.0, СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложений) или КПМК (корпоративные программы международной конкурентоспособности).