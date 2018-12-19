Как получить скидку на фестивале "Путешествие в Рождество"

Чтобы со скидкой покупать новогодние сувениры, подарки и угощения на главном зимнем фестивале "Путешествие в Рождество" москвичам и гостям столицы достаточно скачать на мобильник приложение "Московские сезоны". В оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" отмечают, что гости смогут купить подарки со скидкой до 10%.

Скидки будут доступны пользователям на ярмарке на площади Революции. Приложение можно скачать самостоятельно или прямо на ярмарке - на торговых шале есть специальный стикер с QR-кодом. Скидка в 3% мгновенно активируется при его установке, она увеличивается до 5% после авторизации в приложении через Facebook или ВКонтакте, а совершив покупки, на сумму более 8000 рублей скидка составит 7%. Если же сумма покупок превысит 15 000 рублей, то покупатель сможет приобрести сувениры с 10% скидкой.

Купить можно елочные шары ручной работы, десятки фигурок Дедов Морозов, свечи, тарелки с рождественскими пейзажами, необычные деревянные конструкторы для детей. Выбор на фестивале большой - в этом году более 180 мастеров и предпринимателей из 50 российских регионов представили своих товары.

Напомним, фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в столице 14 декабря и продлится почти месяц - до 13 января. Всего в городе работают 78 площадок по всему городу, на которых будут развлечения для всей семьи: ледовые балеты, спектакли, концерты, спортивные игры, мастер-классы и экскурсии.