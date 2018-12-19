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19.12.2018 15:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве подорожает проезд в электричках

Текст: Сергей Бабкин

Проезд в электричках по Москве подорожает с 1 января 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития.

100 тыс. мест добавилось в электричках Москвы благодаря новым поездам

Впрочем, подорожание для жителей столицы не будет чувствительным. Сейчас проезд на пригородном поезде по Москве стоит 34 рубля, со следующего года будет стоить 36. Рост тарифа не выйдет за пределы инфляции.

Отметим, что в последний раз тарифы пересматривались 1 июля 2017 года. После 1 января в 2019-м другого повышения цены на проезд в электричках не будет.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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