В Москве подорожает проезд в электричках

Проезд в электричках по Москве подорожает с 1 января 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития.

Впрочем, подорожание для жителей столицы не будет чувствительным. Сейчас проезд на пригородном поезде по Москве стоит 34 рубля, со следующего года будет стоить 36. Рост тарифа не выйдет за пределы инфляции.

Отметим, что в последний раз тарифы пересматривались 1 июля 2017 года. После 1 января в 2019-м другого повышения цены на проезд в электричках не будет.